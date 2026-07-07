A Peschici nasce SFINALART 2026: il mare del Gargano incontra l’arte contemporanea

Il Gargano si prepara ad accogliere un nuovo progetto dedicato all’arte, alla cultura e alla valorizzazione del territorio. Nasce SFINALART 2026, l’iniziativa ideata dalla famiglia De Nittis che, dall’11 al 18 luglio 2026, trasformerà il Sfinal Residence di Peschici in una vera e propria residenza artistica immersa nella natura.

Per una settimana, artisti provenienti da diverse realtà italiane vivranno e lavoreranno all’interno della struttura, tra la pineta e il suggestivo scenario del mare garganico, dando vita a opere realizzate direttamente sul posto e condividendo il proprio percorso creativo con gli ospiti.

Un progetto innovativo che supera il tradizionale concetto di vacanza: non sarà l’artista a raggiungere una destinazione per un periodo di riposo, ma sarà la vacanza stessa a trasformarsi in un’esperienza artistica e culturale.

Durante la residenza, gli artisti saranno protagonisti di momenti di incontro, dimostrazioni dal vivo e laboratori rivolti ad adulti e bambini, creando un dialogo diretto tra creatività, territorio e comunità.

L’obiettivo di SFINALART 2026 è quello di costruire nel tempo una galleria d’arte permanente, capace di custodire le opere nate durante la manifestazione e di arricchire ulteriormente l’identità culturale del Gargano.

«Sul Gargano nasce una delle prime residenze balneari d’Italia capace di trasformare una settimana di vacanza in un’esperienza d’arte condivisa tra artisti, ospiti e territorio»: è questa la filosofia alla base del progetto, che punta a coniugare ospitalità turistica e cultura contemporanea.

Il mare, la memoria dei luoghi e la forza espressiva dell’arte diventano così elementi di un unico percorso, con l’ambizione di lasciare un segno destinato a durare nel tempo.

Gli artisti coinvolti in questa prima edizione sono: Paolo Cagnetta, Fabrizio Ciccalè, Matteo Fiorentino, Raouf Gharbia, Esilde Rendina, Francesca Elena Rendina e Olga Riger.

SFINALART 2026 rappresenta quindi un nuovo modo di vivere il Gargano: non solo come meta turistica, ma come spazio creativo aperto, dove il paesaggio incontra l’immaginazione e dove ogni soggiorno può diventare un’occasione di scoperta e partecipazione.

Il sogno continua tra arte, mare e memoria.