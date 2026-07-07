FOGGIA – Saranno rinnovati venerdì 10 luglio 2026, alle ore 11, negli uffici della Procura della Repubblica di Foggia, i protocolli d’intesa tra l’Ufficio di Procura, i Comuni di Mattinata, Manfredonia, Peschici e Vieste e l’Ente Parco Nazionale del Gargano.

Le intese riguardano le demolizioni di manufatti abusivi per i quali sia già intervenuta una sentenza definitiva di condanna. I nuovi protocolli si aggiungono a quelli già attivi con i Comuni di Lesina e Monte Sant’Angelo.

L’obiettivo è rendere più rapide e coordinate le operazioni preliminari e successive all’esecuzione delle demolizioni, attraverso modalità operative condivise tra Procura ed enti coinvolti.

Al centro dell’iniziativa vi è il ripristino della legalità violata e la tutela dell’integrità del territorio garganico, spesso segnato da fenomeni di abusivismo edilizio. La Procura, d’intesa con gli enti interessati, ha già individuato una serie di obiettivi sui quali sono state completate le attività preliminari e verso cui saranno indirizzate le prossime azioni demolitorie.

Secondo quanto evidenziato nel comunicato, il sistema di cooperazione punta anche a produrre un effetto deterrente rispetto a future violazioni del territorio, restituendo decoro e bellezza alle aree compromesse.