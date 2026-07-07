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Home // Cronaca // Addio a Mity Simonetto, storica consulente d’immagine di Silvio Berlusconi

MITY SIMONETTO Addio a Mity Simonetto, storica consulente d’immagine di Silvio Berlusconi

La professionista è scomparsa il 6 luglio, a 77 anni, come annunciato dalla famiglia con una nota diffusa il giorno successivo

Addio a Mity Simonetto, storica consulente d’immagine di Silvio Berlusconi

Addio a Mity Simonetto, storica consulente d’immagine di Silvio Berlusconi - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

È morta Matilde “Mity” Simonetto, una delle prime consulenti d’immagine italiane e per quasi vent’anni figura di riferimento nella comunicazione di Silvio Berlusconi. La professionista è scomparsa il 6 luglio, a 77 anni, come annunciato dalla famiglia con una nota diffusa il giorno successivo.

Simonetto ha accompagnato Berlusconi dal 1992 al 2010, ricoprendo il ruolo di responsabile della sua immagine e della comunicazione durante alcune delle fasi più rilevanti della sua carriera imprenditoriale, politica e istituzionale.

Considerata una pioniera della consulenza d’immagine in Italia, Mity Simonetto ha contribuito a definire un settore allora ancora poco sviluppato, occupandosi della costruzione e della gestione dell’immagine pubblica di importanti personalità. Il suo nome è rimasto soprattutto legato al lungo rapporto professionale con Berlusconi, seguito sempre con grande riservatezza e discrezione.

Nel corso della sua attività al fianco dell’ex presidente del Consiglio, Simonetto ha lavorato alla comunicazione e alla rappresentazione pubblica di Berlusconi in anni caratterizzati da importanti cambiamenti politici e mediatici. La famiglia ha ricordato il suo operato sottolineando come abbia svolto il proprio incarico «con passione, eleganza e discrezione».

Nel messaggio diffuso dopo la sua scomparsa, i familiari hanno evidenziato le qualità umane e professionali della consulente: «Nel corso della sua attività si è distinta per serietà, energia, riservatezza e rigore professionale, conquistando la stima di colleghi e collaboratori».

L’ultimo saluto a Matilde “Mity” Simonetto sarà celebrato mercoledì 8 luglio alle ore 15 nella chiesa di San Camillo a Milano.

Lo riporta leggo.it.

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