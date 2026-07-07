Edizione n° 6120

BALLON D'ESSAI

BARI CALCIO // Bancarotta Bari Calcio, tra le contestazioni anche la cessione di Caprile al Napoli
7 Luglio 2026 - ore  10:19

CALEMBOUR

CARICO DROGA // Napoli, 113 chili di cocaina nascosti in un’autocisterna: maxi sequestro della Guardia di Finanza
7 Luglio 2026 - ore  08:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // “Il Paese”, al via a Foggia i casting per il nuovo film di Antonio De Palo

FOGGIA ANTONIO DE PALO “Il Paese”, al via a Foggia i casting per il nuovo film di Antonio De Palo

La produzione è alla ricerca di attori e attrici residenti a Foggia e provincia per prendere parte alle riprese previste nella seconda parte dell’anno

“Il Paese”, al via a Foggia i casting per il nuovo film di Antonio De Palo

“Il Paese”, al via a Foggia i casting per il nuovo film di Antonio De Palo - Fonte Immagine: instagram.com - antoniodepalo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

Sono aperte le selezioni per trovare gli interpreti di “Il Paese”, opera prima del regista pugliese Antonio De Palo, prodotta da Beagle Film e Lupin Film, che sarà girata sul Gargano. La produzione è alla ricerca di attori e attrici residenti a Foggia e provincia per prendere parte alle riprese previste nella seconda parte dell’anno.

I casting riguardano diverse figure: attrici e attori tra i 50 e i 65 anni, ragazze tra i 16 e i 25 anni con esperienza recitativa e ragazzi tra i 18 e i 25 anni con esperienza nel campo della recitazione. Tra i ruoli ricercati anche un giovane di corporatura robusta.

Le riprese del film si svolgeranno in provincia di Foggia, sul territorio del Gargano, con una durata prevista di circa cinque settimane a partire dalla fine di settembre.

Gli interessati possono candidarsi inviando il materiale richiesto all’indirizzo delcarminecasting@gmail.com, indicando nell’oggetto della mail il ruolo per il quale si intende partecipare, ad esempio “Ragazza 18 anni”, “Attore 55 anni” o “Ragazzo corporatura robusta 19 anni”.

Per partecipare alla selezione è necessario allegare due fotografie recenti, una in primo piano e una a figura intera, oltre a un breve video di presentazione nel quale indicare nome, cognome, età, altezza e raccontare le proprie eventuali esperienze recitative.

I candidati dovranno inoltre fornire un recapito telefonico. Per i minorenni sarà necessario indicare il numero di telefono di un genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Lo riporta foggiacittaaperta.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi." — Confucio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO