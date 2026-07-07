“Il Paese”, al via a Foggia i casting per il nuovo film di Antonio De Palo

Sono aperte le selezioni per trovare gli interpreti di “Il Paese”, opera prima del regista pugliese Antonio De Palo, prodotta da Beagle Film e Lupin Film, che sarà girata sul Gargano. La produzione è alla ricerca di attori e attrici residenti a Foggia e provincia per prendere parte alle riprese previste nella seconda parte dell’anno.

I casting riguardano diverse figure: attrici e attori tra i 50 e i 65 anni, ragazze tra i 16 e i 25 anni con esperienza recitativa e ragazzi tra i 18 e i 25 anni con esperienza nel campo della recitazione. Tra i ruoli ricercati anche un giovane di corporatura robusta.

Le riprese del film si svolgeranno in provincia di Foggia, sul territorio del Gargano, con una durata prevista di circa cinque settimane a partire dalla fine di settembre.

Gli interessati possono candidarsi inviando il materiale richiesto all’indirizzo delcarminecasting@gmail.com, indicando nell’oggetto della mail il ruolo per il quale si intende partecipare, ad esempio “Ragazza 18 anni”, “Attore 55 anni” o “Ragazzo corporatura robusta 19 anni”.

Per partecipare alla selezione è necessario allegare due fotografie recenti, una in primo piano e una a figura intera, oltre a un breve video di presentazione nel quale indicare nome, cognome, età, altezza e raccontare le proprie eventuali esperienze recitative.

I candidati dovranno inoltre fornire un recapito telefonico. Per i minorenni sarà necessario indicare il numero di telefono di un genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Lo riporta foggiacittaaperta.it.