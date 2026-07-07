Edizione n° 6119

BALLON D'ESSAI

CEDU ITALIA // “Normale che l’uomo superi la resistenza della donna”: CEDU condanna l’Italia
6 Luglio 2026 - ore  10:24

CALEMBOUR

MORTE MUSULIN // Antonello Scirpoli ucciso a fucilate sotto casa: due killer lo attendevano al rientro
5 Luglio 2026 - ore  15:51

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Angel Basket Manfredonia, rinnovato l’organigramma societario: tutti i nomi

ANGEL MANFREDONIA Angel Basket Manfredonia, rinnovato l’organigramma societario: tutti i nomi

L'obiettivo della società è consolidare la propria crescita sotto il profilo gestionale, tecnico e organizzativo, valorizzando competenze interne e nuove figure dirigenziali

Angel Basket Manfredonia, rinnovato l'organigramma societario: tutti i nomi

Manfredonia-Carovigno 82-79 - Fonte Immagine: Facebook, Tucson Angel Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Luglio 2026
Manfredonia // Sport //

Nuova struttura organizzativa, nuovi incarichi e una governance rafforzata per la SSD Giuseppe Angel Manfredonia, che si prepara ad affrontare la stagione 2026/2027 con un assetto rinnovato. L’obiettivo della società è consolidare la propria crescita sotto il profilo gestionale, tecnico e organizzativo, valorizzando competenze interne e nuove figure dirigenziali.

Alla guida del club resta Loredana Lillo, confermata nel ruolo di presidente, che assumerà anche la responsabilità dell’Angel MiniBasket, settore dedicato ai più piccoli e considerato il punto di partenza del percorso di formazione sportiva.

Gianpio Ciociola sarà invece il nuovo responsabile dell’Angel Academy, il comparto giovanile chiamato a seguire lo sviluppo tecnico ed educativo degli atleti.

Tra le principali novità figura la nomina di Nicola Vuovolo come General Manager. Da tempo vicino alla realtà biancoceleste, avrà il compito di coordinare l’organizzazione societaria, favorire il dialogo tra le diverse aree operative e contribuire alla pianificazione strategica del club.

L’area economico-finanziaria sarà affidata a Fabio Mastroluca, nominato Finance Manager, mentre il ruolo di Direttore Sportivo della Prima Squadra sarà ricoperto da Gianluca Monacis, che seguirà la programmazione tecnica e la costruzione del roster.

Tra le novità anche il ritorno di Dario Salcuni, che entra a far parte dello staff nel ruolo di Team Manager della Prima Squadra, riportando la propria esperienza al servizio della società.

La dirigenza sottolinea come molti dei nuovi responsabili abbiano già fatto parte della storia dell’Angel Basket Manfredonia da giocatori, condividendo negli anni il percorso sportivo del club e portando oggi quella stessa esperienza nei ruoli organizzativi.

La nuova organizzazione punta a rafforzare il legame tra MiniBasket, Angel Academy e Prima Squadra, considerandoli parte di un unico progetto di crescita, orientato non solo alla formazione degli atleti ma anche allo sviluppo personale dei giovani attraverso i valori dello sport.

Per la società, infatti, rispetto, inclusione, senso di responsabilità, spirito di squadra e appartenenza rappresentano i principi su cui continuare a costruire un percorso che da oltre vent’anni costituisce un punto di riferimento per il basket cittadino.

Con il nuovo organigramma, l’Angel Basket Manfredonia apre così la stagione 2026/2027 con l’obiettivo di consolidare la propria struttura e proseguire il percorso di crescita sportiva e organizzativa intrapreso negli ultimi anni.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi." — Confucio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO