Edizione n° 6119

BALLON D'ESSAI

CEDU ITALIA // “Normale che l’uomo superi la resistenza della donna”: CEDU condanna l’Italia
6 Luglio 2026 - ore  10:24

CALEMBOUR

MORTE MUSULIN // Antonello Scirpoli ucciso a fucilate sotto casa: due killer lo attendevano al rientro
5 Luglio 2026 - ore  15:51

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Attentato a Sigfrido Ranucci, Valter Lavitola indagato come presunto mandante

SIGFRIDO RANUCCI Attentato a Sigfrido Ranucci, Valter Lavitola indagato come presunto mandante

Accusato di essere il presunto mandante dell'attentato dinamitardo avvenuto nell'ottobre scorso ai danni del giornalista e conduttore di Report

Attentato a Sigfrido Ranucci, Valter Lavitola indagato come presunto mandante

Attentato a Sigfrido Ranucci, Valter Lavitola indagato come presunto mandante - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Luglio 2026
Prima pagina //

Valter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma con l’accusa di essere il presunto mandante dell’attentato dinamitardo avvenuto nell’ottobre scorso ai danni del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Secondo gli investigatori, l’imprenditore ed ex editore sarebbe stato l’ideatore dell’azione intimidatoria.

Nell’ambito dell’inchiesta, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione nei confronti di Lavitola su disposizione della Dda capitolina. Durante le operazioni sono stati sequestrati il telefono cellulare e il computer dell’indagato, dispositivi che saranno sottoposti ad accertamenti tecnici per individuare eventuali messaggi, contatti o altri elementi utili a ricostruire il movente e le modalità dell’attentato.

L’iscrizione di Lavitola nel registro degli indagati arriva a pochi giorni da un’altra importante svolta nelle indagini. Martedì scorso erano state arrestate quattro persone, ritenute dagli inquirenti gli esecutori materiali dell’attentato, accusate di aver collocato e fatto esplodere l’ordigno.

Il procuratore capo Francesco Lo Voi, insieme ai sostituti Carlo Villani ed Edoardo De Santis, contesta a Lavitola e ai quattro arrestati, a vario titolo e in concorso, i reati di detenzione, porto in luogo pubblico e utilizzo di un ordigno esplosivo, oltre a minaccia e danneggiamento. Contestata anche l’aggravante del metodo mafioso, circostanza che rende ancora più grave il quadro accusatorio delineato dalla Procura.

Lo riporta open.online.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi." — Confucio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO