Attentato a Sigfrido Ranucci, Valter Lavitola indagato come presunto mandante

Valter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma con l’accusa di essere il presunto mandante dell’attentato dinamitardo avvenuto nell’ottobre scorso ai danni del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Secondo gli investigatori, l’imprenditore ed ex editore sarebbe stato l’ideatore dell’azione intimidatoria.

Nell’ambito dell’inchiesta, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione nei confronti di Lavitola su disposizione della Dda capitolina. Durante le operazioni sono stati sequestrati il telefono cellulare e il computer dell’indagato, dispositivi che saranno sottoposti ad accertamenti tecnici per individuare eventuali messaggi, contatti o altri elementi utili a ricostruire il movente e le modalità dell’attentato.

L’iscrizione di Lavitola nel registro degli indagati arriva a pochi giorni da un’altra importante svolta nelle indagini. Martedì scorso erano state arrestate quattro persone, ritenute dagli inquirenti gli esecutori materiali dell’attentato, accusate di aver collocato e fatto esplodere l’ordigno.

Il procuratore capo Francesco Lo Voi, insieme ai sostituti Carlo Villani ed Edoardo De Santis, contesta a Lavitola e ai quattro arrestati, a vario titolo e in concorso, i reati di detenzione, porto in luogo pubblico e utilizzo di un ordigno esplosivo, oltre a minaccia e danneggiamento. Contestata anche l’aggravante del metodo mafioso, circostanza che rende ancora più grave il quadro accusatorio delineato dalla Procura.

Lo riporta open.online.