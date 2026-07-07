Bancarotta Bari Calcio, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis: in corso perquisizioni

La Guardia di Finanza ha avviato una serie di perquisizioni nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Bari che coinvolge Luigi e Aurelio De Laurentiis per le vicende legate alla gestione della SSC Bari.

Le verifiche riguardano le sedi della SSC Bari Calcio, della SSC Napoli e della Filmauro srl, società riconducibile alla famiglia De Laurentiis.

I due imprenditori risultano indagati per le ipotesi di reato di false comunicazioni sociali, in relazione al bilancio dell’esercizio 2024 della società biancorossa, e di bancarotta fraudolenta collegata alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l’insolvenza del club pugliese.

Luigi De Laurentiis, amministratore unico della SSC Bari, e Aurelio De Laurentiis, presidente del consiglio di amministrazione del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono al centro dell’indagine coordinata dalla Procura barese e condotta dagli uomini della Guardia di Finanza.

Gli accertamenti puntano a ricostruire la situazione economica e finanziaria della società sportiva pugliese e le eventuali responsabilità nella gestione del club.

Lo riporta ansa.it.