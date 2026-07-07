Bari, furgone portavalori prende fuoco sulla Statale 16: banconote in fiamme

Un furgone portavalori della società Battistolli è stato avvolto dalle fiamme nel pomeriggio lungo la complanare della strada statale 16, in corrispondenza dello svincolo di San Giorgio, a Bari.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe divampato autonomamente mentre il mezzo era in marcia. Nell’incendio non si sono registrati feriti, ma il carico trasportato sarebbe stato completamente distrutto, con banconote andate in fumo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per diverse ore per domare l’incendio, mettere in sicurezza l’area e accertare le cause che hanno provocato il rogo.

L’episodio ha suscitato particolare attenzione anche alla luce dei due recenti assalti ai mezzi portavalori e ai trasporti merci avvenuti nelle ultime 24 ore. Il primo si è verificato a Cerignola, dove un commando armato ha preso di mira un furgone della stessa azienda Battistolli.

Nel secondo caso, invece, i malviventi hanno assaltato un camion carico di sigarette: l’autista e una guardia giurata sarebbero stati sequestrati durante l’azione e successivamente rilasciati nelle campagne nei pressi di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia.

Lo riporta antennasud.com.