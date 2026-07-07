Cane trascinato con l’auto nel barese, multa da 8mila euro per padre e figlio

Una multa complessiva di 16mila euro è stata inflitta ai due uomini, padre e figlio, accusati di aver trascinato il proprio cane con l’auto lungo la strada provinciale tra Cassano delle Murge e Altamura, nel Barese. I fatti risalgono al gennaio dello scorso anno e furono documentati da un video che mostrava l’animale legato al veicolo e costretto a seguire il mezzo in movimento.

A rendere nota la decisione è la Lav, Lega antivivisezione, che aveva presentato denuncia dopo l’accaduto. Il Tribunale di Bari ha accolto la richiesta di applicazione della pena avanzata dagli imputati, disponendo per ciascuno una sanzione di 8mila euro e il pagamento delle spese legali sostenute dalle parti civili costituite, tra cui la stessa associazione animalista.

Secondo quanto ricostruito dalla Lav, determinante è stato l’intervento di alcuni cittadini che, assistendo alla scena, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Quando la Polizia locale di Cassano delle Murge è arrivata sul posto, il cane, chiamato Rambo, era gravemente ferito e in condizioni di forte sofferenza.

Gli accertamenti veterinari hanno evidenziato profonde lesioni sanguinanti alle zampe e all’addome, causate dallo sfregamento sull’asfalto, oltre a un marcato stato di paura e stress. L’animale era stato sequestrato e trasferito nel canile comunale di Cassano delle Murge, dove successivamente ha trovato una nuova famiglia adottiva.

Sulla decisione del tribunale è intervenuta l’avvocata Annarita D’Errico, responsabile degli sportelli Lav contro i maltrattamenti sugli animali: “La non congruità, dal nostro punto di vista, della pena stabilita rispetto alla gravità dei maltrattamenti contestati in questa vicenda giudiziaria evidenzia una carenza di tutela che non possiamo accettare e che la recente riforma del 2025 colma solo in parte”.

“È fondamentale mantenere alta l’attenzione affinché la legge, prima e la giustizia poi, assicurino risposte non solo certe, ma realmente proporzionate all’offesa”, ha aggiunto D’Errico.

La responsabile degli sportelli Lav ha poi concluso: “Le nostre battaglie legali proseguiranno per affermare un principio di civiltà: gli animali sono esseri senzienti e la loro protezione deve trovare un riscontro concreto anche nei tribunali, attraverso sanzioni che riflettano l’effettiva gravità dei reati”.

Lo riporta ansa.it.