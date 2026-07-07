Caso SSC Bari, la difesa dei De Laurentiis: “Contestazioni incomprensibili, fiducia nella giustizia”

SSC Bari e SSC Napoli prendono posizione dopo il decreto di perquisizione e sequestro eseguito questa mattina dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. La società biancorossa e la famiglia De Laurentiis respingono ogni contestazione e ribadiscono la correttezza del proprio operato.

Aurelio e Luigi De Laurentiis, insieme ai vertici di SSC Bari e SSC Napoli, hanno espresso forte sorpresa per le contestazioni contenute nel provvedimento disposto dalla Procura barese, definendosi “esterrefatti” rispetto alle ipotesi avanzate dagli inquirenti.

Al centro dell’indagine ci sarebbe il trasferimento del calciatore Elia Caprile attraverso un’operazione interna al gruppo societario. Secondo la posizione espressa dai club, il valore del giocatore era stato precedentemente stabilito attraverso una perizia giurata redatta da un professionista indipendente, estraneo alla società e considerato una figura autorevole nel settore, con precedenti collaborazioni anche con l’Autorità giudiziaria.

La società contesta quindi qualsiasi irregolarità nella valutazione economica dell’atleta, sottolineando come l’operazione sia stata effettuata sulla base di una stima ritenuta terza e qualificata.

Particolare sorpresa viene inoltre manifestata per la richiesta di liquidazione giudiziale della SSC Bari, avanzata dalla Procura ai sensi dell’articolo 38 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il club biancorosso evidenzia infatti di aver sempre rispettato i propri impegni economici e precisa che le perdite di bilancio, considerate fisiologiche nel mondo del calcio professionistico, sono state regolarmente ripianate dalla proprietà attraverso risorse proprie.

Nel comunicato diffuso dai club emerge la volontà di affrontare la vicenda con tranquillità e fiducia nell’operato della magistratura. SSC Bari, SSC Napoli e la famiglia De Laurentiis ribadiscono la convinzione che la propria posizione possa essere chiarita in tempi brevi, auspicando una rapida richiesta di archiviazione del procedimento.

La proprietà conclude confermando il proprio impegno nel rispetto delle normative vigenti, dei principi contabili e dei regolamenti federali, assicurando che tutte le attività societarie sono sempre state condotte secondo criteri di trasparenza e correttezza.