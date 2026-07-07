Castelluccio dei Sauri inaugura lo Sportello del Centro Antiviolenza, Azzone: "Nessuna donna deve sentirsi sola"

Da mercoledì 8 luglio sarà attivo a Castelluccio dei Sauri il nuovo Sportello del Centro Antiviolenza, un servizio pensato per offrire supporto alle donne vittime di violenza, maltrattamenti o situazioni di difficoltà. L’inaugurazione si terrà alle 18.30 nei locali dell’Ufficio Servizi Sociali di piazza Municipio, dove sarà presentato il funzionamento del nuovo presidio.

Lo sportello nasce con l’obiettivo di rendere più semplice e immediato l’accesso alla rete di aiuto, mettendo a disposizione delle utenti personale qualificato per ascolto, consulenza e orientamento. Attraverso il servizio sarà possibile avviare percorsi personalizzati di tutela e accompagnamento, in collaborazione con le strutture competenti.

Per una realtà territoriale come Castelluccio dei Sauri, la presenza di un punto di riferimento direttamente sul territorio rappresenta un elemento importante. La vicinanza dei servizi può favorire la richiesta di aiuto da parte delle donne che spesso, per paura, difficoltà logistiche o timore delle conseguenze, scelgono di non rivolgersi ai centri specializzati.

Accanto al sostegno individuale, il Centro Antiviolenza promuoverà anche attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, con l’obiettivo di diffondere la cultura del rispetto, della parità e della prevenzione della violenza di genere.

“L’apertura dello Sportello del Centro Antiviolenza rappresenta un impegno concreto nei confronti della nostra comunità. Vogliamo che ogni donna sappia di poter trovare nel proprio Comune un luogo sicuro, nel quale essere ascoltata con professionalità e senza alcun giudizio. Contrastare la violenza significa costruire una rete di servizi efficiente, ma anche promuovere una cultura del rispetto che coinvolga tutti. Continueremo a sostenere iniziative che rafforzino la tutela delle persone e rendano Castelluccio dei Sauri una comunità sempre più attenta e inclusiva”, dichiara il sindaco Mattia Azzone.

L’iniziativa punta dunque a consolidare una rete territoriale di supporto capace di accompagnare le donne verso percorsi di protezione e autonomia, offrendo un punto di riferimento stabile e accessibile.

La cerimonia di apertura si svolgerà mercoledì 8 luglio alle ore 18.30 presso l’Ufficio Servizi Sociali di piazza Municipio 3 e sarà aperta alla cittadinanza.

Lo riporta graficelce.com.