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Home // Cerignola // Cerignola, gara europea da 2,5 milioni per la gestione delle strisce blu

STRISCE BLU Cerignola, gara europea da 2,5 milioni per la gestione delle strisce blu

La concessione avrà un valore complessivo stimato di 2,5 milioni di euro e una durata massima di cinque anni

Cerignola, Centro di Legalità Permanente. Bonito: "Procedura svolta nel pieno rispetto delle normative vigenti"

Cerignola - BONITO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
7 Luglio 2026
Cerignola // Politica //

CERIGNOLA – Il Comune di Cerignola avvia la nuova gara pubblica per affidare la gestione della sosta a pagamento e dei parcheggi comunali.

La concessione avrà un valore complessivo stimato di 2,5 milioni di euro e una durata massima di cinque anni, comprensiva di un primo periodo di tre anni più eventuale rinnovo per altri due.

L’appalto comprende circa 900 stalli a pagamento, i due parcheggi interrati cittadini, il servizio di pronto intervento stradale e la manutenzione della segnaletica.

L’aggiudicazione avverrà attraverso una procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo 75 punti alla qualità tecnica e 25 all’offerta economica.

Il concessionario dovrà inoltre garantire al Comune un canone minimo di 50 mila euro all’anno, soggetto a rialzo in sede di gara, che rappresenterà un’entrata per le casse comunali.

Con la determina vengono approvati gli atti di gara e autorizzata la pubblicazione del bando sulle piattaforme previste dalla normativa nazionale ed europea

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