CERIGNOLA – Il Comune di Cerignola avvia la nuova gara pubblica per affidare la gestione della sosta a pagamento e dei parcheggi comunali.
La concessione avrà un valore complessivo stimato di 2,5 milioni di euro e una durata massima di cinque anni, comprensiva di un primo periodo di tre anni più eventuale rinnovo per altri due.
L’appalto comprende circa 900 stalli a pagamento, i due parcheggi interrati cittadini, il servizio di pronto intervento stradale e la manutenzione della segnaletica.
L’aggiudicazione avverrà attraverso una procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo 75 punti alla qualità tecnica e 25 all’offerta economica.
Il concessionario dovrà inoltre garantire al Comune un canone minimo di 50 mila euro all’anno, soggetto a rialzo in sede di gara, che rappresenterà un’entrata per le casse comunali.
Con la determina vengono approvati gli atti di gara e autorizzata la pubblicazione del bando sulle piattaforme previste dalla normativa nazionale ed europea