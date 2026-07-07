Cerignola, nominato il nuovo dirigente del Commissariato: si chiama Michele Irmici

È il dott. Michele Irmici il nuovo dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola. Il funzionario, 37 anni e originario di San Severo, prenderà ufficialmente servizio il prossimo 20 luglio, data in cui è previsto un incontro istituzionale con il sindaco Francesco Bonito, l’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella e il questore di Foggia Alfredo D’Agostino.

La nomina arriva al termine del percorso avviato dall’amministrazione comunale con il Prefetto di Foggia Paolo Grieco e il Capo della Polizia Vittorio Pisani, con l’obiettivo di rafforzare il presidio di legalità e sicurezza sul territorio cittadino.

Michele Irmici vanta una formazione giuridica e una significativa esperienza nella Polizia di Stato. Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ha conseguito un Master di primo livello in “Criminologia e sicurezza nel mondo contemporaneo”.

Entrato in Polizia nel 2012 come agente, è stato assegnato alla Questura di Modena, dove ha lavorato presso l’Ufficio di Gabinetto. Dopo aver superato il concorso da ispettore, ha ricoperto l’incarico di capoturno dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, occupandosi anche della gestione degli atti della Questura.

Nel 2024 ha maturato esperienza presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Foggia. Successivamente ha frequentato il 113° Corso Commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, conseguendo anche un Master di secondo livello in “Organizzazione e politiche di Pubblica Sicurezza” presso l’Università LUISS. Nel giugno 2025 è stato assegnato alla Questura di Foggia.

Il sindaco Francesco Bonito ha espresso soddisfazione per la nuova nomina: “Accogliamo con grande soddisfazione la nomina del dott. Irmici. Si tratta di un profilo giovane ma già altamente qualificato, che siamo certi saprà interpretare al meglio le esigenze di sicurezza della nostra comunità. Ringraziamo il Capo della Polizia, il Prefetto e il Questore per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio”.

Anche l’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella ha sottolineato l’importanza dell’arrivo del nuovo dirigente: “Questa nomina rappresenta un passo importante nel percorso di rafforzamento della sicurezza urbana. La professionalità del dott. Irmici sarà fondamentale per consolidare il lavoro sinergico tra istituzioni e forze dell’ordine, a beneficio di tutta la cittadinanza”.