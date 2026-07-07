Cerignola, rapina a un tir di tabacchi. Alviti: «Il comparto della vigilanza privata deve essere rivoluzionato»

Un tir carico di tabacchi lavorati è stato assaltato lungo la Statale 655, nelle campagne di Ascoli Satriano, nella stessa mattinata in cui è stato preso di mira anche un portavalori della Battistolli. Il mezzo, proveniente dalla Campania, viaggiava sotto la scorta di due guardie giurate dell’istituto di vigilanza “Il Notturno”, che dopo l’accaduto hanno allertato la sala operativa della Questura di Napoli.

L’assalto è avvenuto intorno alle 9, poco dopo che il camion aveva lasciato l’autostrada al casello di Candela. Secondo una prima ricostruzione, un commando di uomini incappucciati ha bloccato il convoglio utilizzando un altro mezzo pesante, carico di balle di fieno, posizionato di traverso sulla carreggiata per impedire il transito.

I banditi hanno quindi accerchiato il tir e preso in ostaggio l’autista e le due guardie giurate, riuscendo a impossessarsi dell’intero carico di tabacchi. Le vittime hanno riferito che durante la rapina non sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco.

Dopo il colpo, i malviventi hanno liberato gli ostaggi in luoghi diversi. L’autista è stato abbandonato nelle campagne di Ascoli Satriano, dove è stato soccorso da un agricoltore e riaccompagnato sulla statale in buone condizioni. Le due guardie giurate sono state invece rilasciate nelle campagne di Minervino Murge, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dopo essere state private delle divise e delle armi di ordinanza.

Le ricerche hanno successivamente portato al ritrovamento della sola motrice del camion sulla Strada Provinciale 231, nei pressi di Cerignola, completamente avvolta dalle fiamme. Del rimorchio e del carico di tabacchi, invece, non è stata trovata alcuna traccia. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e recuperare la refurtiva. Fondamentali potrebbero rivelarsi anche le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza installati sul mezzo.

Sull’episodio è intervenuto anche Giuseppe Alviti, presidente dell’Associazione Nazionale Guardie Giurate e formatore professionale della sicurezza sussidiaria in ambito ferroviario e portuale, che ha puntato l’attenzione sulle condizioni di lavoro del personale impiegato nelle scorte armate.

«È l’ennesimo attacco alla diligenza stile Far West e tutto il comparto della vigilanza privata nel settore delle scorte armate deve essere rivoluzionato. Bisogna innanzitutto garantire alle guardie giurate carichi di lavoro e chilometraggi limitati, perché vengono impiegate come marmellata allo stato puro, con turni oltre le 12 ore e migliaia di chilometri percorsi senza soste e senza refrigerazione. Ecco che le GPG diventano marmellata fusa», ha dichiarato Alviti.

Il duplice assalto avvenuto nella stessa mattinata, con la rapina al tir di tabacchi e quella al portavalori, riaccende i riflettori sull’agro ofantino, territorio più volte teatro di attacchi ai mezzi pesanti e ai veicoli portavalori da parte di bande organizzate che agiscono con rapidità per poi far perdere le proprie tracce con il bottino.

Lo riporta foggiatoday.it.