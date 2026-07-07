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CERIGNOLA VIGILANTE Cerignola, Vigilante: “Garantire maggiore sicurezza ai cittadini significa anche tutelare gli operatori”

Il SAP chiede un intervento urgente per rafforzare i presìdi territoriali, gli organici e le dotazioni a disposizione delle forze dell'ordine

Cerignola, Vigilante: "Garantire maggiore sicurezza ai cittadini significa anche tutelare gli operatori"

Giuseppe Vigilante, SAP FOGGIA ph enzo maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Luglio 2026
Cerignola // Cronaca //

Il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) lancia l’allarme sulle criticità legate alla sicurezza a Cerignola e chiede un intervento urgente per rafforzare i presìdi territoriali, gli organici e le dotazioni a disposizione delle forze dell’ordine.

Secondo il sindacato, la città continua a registrare una situazione complessa sul fronte dell’ordine pubblico, con episodi di criminalità, rapine, assalti, reati predatori e fenomeni collegati alla criminalità organizzata che richiedono una risposta strutturale da parte delle istituzioni.

Il SAP sottolinea come gli operatori della Polizia di Stato continuino a garantire il controllo del territorio con professionalità e impegno, nonostante carenze di personale e risorse operative che renderebbero più difficile affrontare le esigenze di una realtà particolarmente delicata.

Per il sindacato è necessario procedere con un rafforzamento degli organici, dei mezzi e delle tecnologie, così da permettere agli agenti di svolgere il proprio lavoro in condizioni di maggiore efficienza e sicurezza.

L’appello è rivolto al Ministero dell’Interno e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, affinché vengano adottati provvedimenti rapidi per il potenziamento del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola e degli altri presìdi presenti nella provincia di Foggia.

«Garantire maggiore sicurezza ai cittadini significa anche tutelare gli operatori di Polizia, che quotidianamente affrontano rischi elevati per assicurare il rispetto della legalità», evidenzia il SAP, ribadendo la necessità di una programmazione capace di rispondere alle esigenze del territorio.

Il segretario provinciale SAP Foggia Peppino Vigilante evidenzia anche un elemento positivo nelle ultime settimane: «L’unica situazione positiva riscontrata in queste ore è, finalmente, l’assegnazione del dirigente dr. IRMICI MICHELE al Commissariato di Cerignola, a lui i migliori auguri di buon lavoro, in una realtà veramente critica».

Il SAP conferma infine il proprio impegno nel rappresentare le difficoltà del personale e nel sollecitare interventi concreti, ritenendo che solo attraverso un adeguato investimento nelle risorse umane e strumentali sia possibile garantire un contrasto efficace alla criminalità e una maggiore sicurezza per la comunità.

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