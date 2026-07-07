Concorsi PA 2026, arrivano 3.751 assunzioni a tempo indeterminato

Il Governo ha dato il via libera a 3.751 nuove assunzioni nella Pubblica Amministrazione con contratto a tempo indeterminato attraverso il DPCM di maggio 2026. Gli inserimenti dovranno essere completati entro il 2029 e serviranno a rafforzare gli organici degli uffici pubblici anche in seguito alle uscite per pensionamento.

Le nuove opportunità riguarderanno diversi profili professionali e potranno interessare diplomati, laureati e figure con competenze tecniche specifiche. Non tutte le assunzioni passeranno necessariamente attraverso nuovi concorsi: una parte dei posti potrà essere coperta tramite graduatorie già disponibili e ancora valide, mentre per gli altri ruoli saranno pubblicate nuove selezioni.

I bandi ufficiali saranno disponibili sul portale inPA, dove saranno indicati requisiti, modalità di partecipazione, scadenze e prove previste per ciascuna procedura.

Ministeri e agenzie fiscali concentrano la maggior parte dei posti

La quota più consistente delle assunzioni riguarda i ministeri, con 1.964 posti complessivi. Il numero maggiore è destinato al Ministero dell’Interno, che prevede 1.086 inserimenti, seguito dal Ministero della Cultura con 482 posti.

Sono previsti inoltre 165 posti al Ministero della Giustizia, distribuiti tra il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e l’Ufficio centrale degli archivi notarili. Altre disponibilità riguarderanno i Ministeri degli Affari Esteri, dell’Agricoltura, del Lavoro e dell’Ambiente.

Un capitolo importante riguarda poi agenzie fiscali ed enti nazionali, con 1.620 assunzioni previste. Tra queste spiccano 1.022 posti all’Agenzia delle Entrate e 449 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sono inoltre programmati 145 inserimenti all’INPS e quattro all’Agenzia Italiana per la Gioventù.

Completano il piano 141 posti tra Consiglio di Stato, Avvocatura Generale dello Stato e CNEL, oltre a 26 assunzioni in autorità di bacino ed enti parco nazionali.

Le figure richieste: spazio anche ai diplomati

Il piano di reclutamento della Pubblica Amministrazione coinvolgerà una vasta gamma di professionalità. Tra i profili previsti figurano operatori, assistenti, funzionari, tecnici, medici di secondo livello, dirigenti di seconda fascia e referendari.

Le selezioni potranno quindi offrire opportunità anche a chi possiede un diploma, oltre che a laureati e specialisti in determinati settori. I requisiti varieranno comunque in base al singolo ente e al bando pubblicato.

Particolare attenzione sarà rivolta ai profili amministrativi, tecnici e gestionali, spesso collegati ai ruoli di assistente e funzionario. Per partecipare sarà però necessario attendere gli avvisi ufficiali, che stabiliranno titoli di studio richiesti, materie d’esame, eventuali riserve e modalità di selezione.

Come prepararsi e monitorare le nuove selezioni

Il punto di riferimento principale sarà il portale inPA, dove verranno pubblicati tutti i bandi e gli avvisi della Pubblica Amministrazione. Sarà importante controllare con regolarità le nuove pubblicazioni per evitare di perdere le scadenze.

Per chi intende iniziare la preparazione in anticipo, le materie più frequenti nei concorsi pubblici restano diritto amministrativo, diritto costituzionale, logica, inglese, competenze digitali e gli argomenti specifici legati al ruolo per cui si concorre.

Le modalità di selezione potranno cambiare da un concorso all’altro: alcune procedure potrebbero prevedere una sola prova scritta, altre anche una prova orale o la valutazione dei titoli.

Il piano da 3.751 assunzioni non comporterà la pubblicazione simultanea di tutti i bandi. Le procedure potranno essere distribuite nei prossimi mesi, rendendo utile preparare in anticipo curriculum, identità digitale e documentazione necessaria per presentare le candidature online.