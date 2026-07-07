Concorso OSS Puglia 2026, oltre 4.500 candidati alla prova pratica e orale

Entra nella fase decisiva il maxi concorso della Regione Puglia per l’assunzione di 1.000 Operatori Socio Sanitari (OSS). Dopo la conclusione della prova preselettiva, sono circa 4.500 i candidati ammessi agli step successivi della selezione, che ora dovranno affrontare la prova pratica e il colloquio orale.

La nuova fase del concorso è particolarmente attesa dagli aspiranti OSS, che dopo essersi preparati sulla banca dati utilizzata per la preselezione si interrogano sulla possibilità che venga pubblicato un nuovo elenco ufficiale di quesiti anche per le prossime prove.

La banca dati della prima fase era stata predisposta dall’ente capofila della procedura, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, e aveva fornito ai candidati il materiale necessario per affrontare il test iniziale.

Per la prova pratica e quella orale, però, il bando prevede criteri differenti. La commissione dovrà valutare soprattutto le competenze professionali dell’Operatore Socio Sanitario, attraverso esercitazioni, situazioni assistenziali e domande sugli argomenti previsti dal profilo.

Al momento non risulta prevista una nuova banca dati ufficiale dedicata alla seconda fase della selezione. I candidati dovranno quindi concentrare la preparazione sulle materie indicate nel bando e sulle attività che caratterizzano il lavoro quotidiano dell’OSS.

Per la prova pratica sarà fondamentale dimostrare non solo la conoscenza teorica, ma anche la capacità di applicare correttamente le procedure assistenziali. Tra gli argomenti principali da ripassare ci sono:

igiene e cura della persona assistita;

mobilizzazione e trasferimento dei pazienti;

prevenzione delle lesioni da pressione;

sanificazione degli ambienti assistenziali;

rilevazione dei parametri vitali;

collaborazione con il personale infermieristico e sanitario;

sicurezza sul lavoro;

privacy e consenso informato;

relazione con pazienti e familiari.

Durante la prova pratica i candidati dovranno dimostrare di saper intervenire rispettando sicurezza, dignità e autonomia della persona assistita.

Il colloquio orale sarà invece dedicato alla valutazione della preparazione generale e delle conoscenze legate al ruolo professionale. La commissione potrà approfondire temi come il profilo dell’OSS, l’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e regionale, la normativa sanitaria, il lavoro in équipe, l’etica professionale e le principali procedure assistenziali.

Molti partecipanti stanno scegliendo di prepararsi attraverso manuali specifici, simulazioni di colloquio e gruppi di studio, con particolare attenzione agli aspetti pratici dell’attività lavorativa.

Il concorso rappresenta una delle più importanti opportunità occupazionali degli ultimi anni nel settore sanitario pugliese. Dopo una prima fase che ha visto la partecipazione di oltre 21 mila candidati, ora restano in corsa circa 4.585 aspiranti per i posti disponibili.

La prossima sfida sarà dimostrare non solo la preparazione teorica, ma anche una conoscenza concreta del ruolo dell’OSS all’interno degli ospedali e dei servizi territoriali.

Resta quindi aperto il principale interrogativo dei candidati: verrà pubblicata una nuova banca dati ufficiale o la commissione valuterà direttamente le competenze professionali attraverso prove pratiche e colloqui? Le indicazioni definitive potrebbero arrivare con le prossime comunicazioni dell’ente organizzatore.

Lo riporta assocarenews.it.