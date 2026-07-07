Cristiano Ronaldo saluta il Mondiale: "Ho dato tutto, ora penserò al futuro"

Cristiano Ronaldo chiude con amarezza il suo sesto Mondiale, dopo l’eliminazione del Portogallo e una prestazione che ha alimentato le discussioni sul futuro del fuoriclasse lusitano con la maglia della Nazionale. Al termine della gara, il numero 7 ha attraversato il campo a testa bassa, lasciando trasparire tutta la delusione per un obiettivo mai raggiunto: la conquista della Coppa del Mondo.

A consolarlo è arrivato anche Rodri, Pallone d’Oro come Ronaldo, in un momento simbolico che ha raccontato la fine di un’epoca. Per il portoghese potrebbe essere stato l’ultimo Mondiale della carriera, anche se il futuro con la Nazionale non è ancora stato deciso.

“Sono triste ma, come ho detto ieri, ho dato tutto. Ho la coscienza tranquilla. Potevamo fare meglio ma siamo stati eliminati da una squadra molto buona. Ho dato il massimo. Sì, è stato il mio ultimo Mondiale, ora penserò al futuro con la famiglia, è la vita. Non voglio decidere a caldo. Domani mi sveglierò come oggi, tranquillo, ho vinto tre titoli col Portogallo, sono contento. Il più importante è quello del 2016, l’Europeo per me ha il peso di un Mondiale”, ha dichiarato Cristiano Ronaldo.

Il campione portoghese lascia il torneo con un record storico: è il miglior marcatore di sempre con una Nazionale, con 146 gol in 233 presenze, ed è l’unico calciatore ad aver segnato in sei diverse edizioni dei Mondiali. Numeri che resteranno nella storia, nonostante il rapporto con la Coppa del Mondo sia stato caratterizzato più dalle delusioni che dai trionfi.

Ronaldo ha disputato il suo primo Mondiale nel 2006 in Germania, quando a 21 anni e 132 giorni diventò il più giovane marcatore portoghese nella competizione. Nel 2010 arrivò l’eliminazione agli ottavi contro la Spagna, mentre nel 2014 il Portogallo uscì nella fase a gironi nonostante il successo nei playoff contro la Svezia firmato proprio da CR7.

Nel 2018 il fuoriclasse visse probabilmente il suo miglior Mondiale, con la tripletta contro la Spagna nel match terminato 3-3, ma anche in quell’occasione arrivò l’eliminazione agli ottavi contro l’Uruguay. L’ultima esperienza, in Qatar nel 2022, fu invece la più amara: il Portogallo venne eliminato dal Marocco e Ronaldo segnò soltanto una rete, mentre Lionel Messi conquistava il titolo mondiale con l’Argentina.

A 41 anni, Ronaldo continua a segnare e a giocare ad alti livelli, ma il confronto con il giocatore dominante degli anni passati è diventato sempre più difficile da sostenere. Per oltre vent’anni è stato tra i migliori calciatori al mondo, protagonista assoluto con club e Nazionale, ma il tempo ha inevitabilmente modificato il suo modo di stare in campo.

Il commissario tecnico Roberto Martinez ha voluto comunque celebrare il suo capitano: “Cristiano Ronaldo per me è stato un esempio, non solo per gol e assist. Dobbiamo celebrarlo. Parliamo di una icona del calcio. Il suo sogno era vincere il Mondiale e ci ha provato, è un esempio incredibile, anche a livello umano, come uomo e non solo sportivo”.

Il dibattito in Portogallo, però, resta acceso. Molti si chiedono se Ronaldo possa ancora rappresentare una risorsa per la Nazionale o se sia arrivato il momento di chiudere un ciclo. L’ipotesi di un arrivo di Jorge Jesus sulla panchina portoghese, tecnico che ha già allenato Ronaldo all’Al Nassr, potrebbe influenzare la scelta del fuoriclasse sul futuro.

Intanto alcune critiche sono già arrivate dalla stampa portoghese. Il quotidiano sportivo A Bola ha pubblicato un editoriale molto duro: “È imperativo chiudere definitivamente il ciclo del capitano, che si è protratto ben oltre il dovuto”.

Una frase che apre una nuova fase della discussione attorno a Cristiano Ronaldo, tra chi chiede un passaggio di consegne e chi ritiene che una leggenda del calcio meriti ancora il tempo per decidere il proprio ultimo capitolo.

Lo riporta gazzetta.it.