Diego, quattro anni e 43 metastasi: la forza di una famiglia che non si arrende

Orta Nova – Se ne sta parlando molto sui social e sui media di quell’auto che, qualche giorno fa, viaggiava sulla strada da Bari a Foggia con la scritta sul lunotto: «Ultima chemio, suonate». Poi si è scoperto che alla guida c’era Marco Quercia, ventinove anni, di Orta Nova, protagonista di una storia di tenacia nella sofferenza e di speranza nel percorso di malattia contro quel “mostro”, il tumore, che sta affrontando suo figlio Diego, di soli quattro anni.

E vale la pena raccontarla anche qui, questa storia, che ha certamente commosso il web ma, soprattutto, ha smosso le coscienze, aprendo un varco nei pensieri negativi che talvolta ottenebrano la mente. Perché la vita è fatta di tanti contraccolpi e batoste, certamente, ma di fronte a una malattia grave come il cancro e all’energia con cui un bambino la affronta, grazie all’amore di un padre e di una madre, ci si può rendere conto che, davvero, i “problemi sono altri”.

Quando, qualche giorno fa, lungo quella strada, gli automobilisti hanno letto sul lunotto dell’auto di Marco la scritta «Ultima chemio, suonate», uno dopo l’altro hanno premuto il clacson, manifestando tutta la loro solidarietà. Probabilmente molti hanno pensato che fosse la fine di un calvario e l’inizio della guarigione.

In realtà, il piccolo Diego è ancora in cura e tra pochi giorni dovrà affrontare un delicato intervento chirurgico.

Quello che Marco voleva celebrare, dunque, era la buona risposta del figlio alle cure contro il tumore. Ma soprattutto, come ha dichiarato al Corriere della Sera, desiderava lanciare un messaggio agli altri genitori: «Volevo dire agli altri genitori che la speranza non bisogna perderla mai».

Alla fine di ottobre, una mattina, Diego si era svegliato zoppicando. Sembrava una semplice infiammazione tra il ginocchio e la tibia. Gli accertamenti, però, hanno restituito una realtà drammatica: quella lesione era una metastasi. Il tumore principale si trovava dietro il cuore, lungo la colonna vertebrale. C’erano 43 metastasi e il midollo era già stato infiltrato.

In quei giorni, come ha raccontato lo stesso Marco nell’intervista rilasciata al giornalista Giuseppe Di Bisceglie per il Corriere della Sera, lo sgomento aveva preso il sopravvento.

«All’inizio ero distrutto. Non avevo la forza di reagire. Poi ho capito una cosa che non dimenticherò mai: era mio figlio che stava dando forza a noi. Lui continuava a sorridere, a trovare il modo di giocare, a sorprenderci. È stato allora che ho smesso di chiedermi “Perché a me?” e ho iniziato a pensare “Perché non a me?”».

Perché è vero: le cose brutte possono capitare a chiunque. E allora bisogna trovare la forza per affrontarle.

Da quel momento Marco ha riversato tutte le sue energie nel desiderio di sostenere suo figlio. Ha deciso di dedicarsi completamente a lui, fino a perdere il lavoro. Anche sua moglie ha dovuto lasciare il proprio impiego per trasferirsi a Bari, dove Diego è in cura.

Le rinunce sono state tante. «Abbiamo una bambina di due anni e mezzo, Rebecca, e nei primi mesi riuscivamo a vederla pochissimo, perché vivevamo praticamente in ospedale. I parenti ce la portavano a Bari quando potevano. Ti ritrovi chiuso tra quattro mura, lontano dalla tua vita, dalle amicizie, da tutto. È un calvario che non augurerei davvero a nessuno», ha raccontato Marco.

Fortunatamente, però, i sacrifici hanno iniziato a dare i primi segnali di speranza.

All’inizio Diego non mangiava più ed era molto provato. Oggi ha ripreso a giocare, a scherzare e perfino ad andare al mare, naturalmente con tutte le precauzioni necessarie.

Se nei primi tempi Marco entrava in reparto piangendo, oggi cerca di fare l’opposto. Sorride, scherza con Diego e prova a portare un po’ di allegria, perché ha capito che i bambini hanno bisogno di vedere il sorriso dei loro genitori, non soltanto la loro paura.

Il prossimo passo sarà il delicato intervento per rimuovere il tumore principale, che verrà eseguito al Policlinico di Bari.

Al momento non ci sono certezze sul futuro del piccolo Diego. A prevalere, però, sono la speranza, la fiducia nelle cure e il desiderio che tutto possa andare per il meglio. Un messaggio positivo che Marco ha voluto condividere con tutte le famiglie che stanno vivendo la stessa esperienza.

«Non sappiamo cosa ci aspetta domani, ma oggi sappiamo che la terapia ha funzionato. Ed è questo che ci dà la forza di andare avanti», sono state le parole con cui ha concluso la sua intervista al Corriere della Sera.

A cura di Daniela Iannuzzi.