Donazione di organi, concluso a Foggia il corso ANCI Puglia-Centro Trapianti

Si è concluso a Palazzo Dogana a Foggia il corso di formazione rivolto agli operatori degli Uffici Anagrafe sul tema della registrazione delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti attraverso il sistema CIE.

L’iniziativa è stata promossa da ANCI Puglia in collaborazione con il Centro Regionale Trapianti della Puglia e ha registrato una partecipazione significativa da parte delle amministrazioni comunali, confermando il ruolo centrale dei Comuni nella diffusione della cultura della donazione.

Ad aprire i lavori è stato Noè Andreano, vicepresidente di ANCI Puglia, che ha evidenziato l’importanza di un’azione capillare sul territorio per avvicinare i cittadini al tema della donazione, coinvolgendo direttamente gli sportelli comunali, considerati il principale punto di incontro tra istituzioni e popolazione.

L’obiettivo, ha sottolineato Andreano, è quello di rendere ogni Comune pugliese un protagonista attivo nella promozione di una scelta considerata un importante gesto di solidarietà e civiltà, attraverso un percorso strutturato e continuativo.

Attualmente in Puglia sono 227 i Comuni che hanno attivato il servizio di raccolta della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità, nell’ambito del progetto “Una Scelta in Comune”.

Durante la giornata è stato centrale il contributo del Centro Regionale Trapianti Puglia, impegnato nella formazione degli operatori e nella sensibilizzazione sul territorio.

La dottoressa Chiara Musajo Somma, dirigente medico del Centro, ha introdotto i lavori tecnici con la proiezione del videoclip “In viaggio”, per poi approfondire il funzionamento del sistema CIE, il ruolo degli Uffici Anagrafe nella raccolta delle dichiarazioni e gli aspetti comunicativi nel rapporto con il cittadino allo sportello.

La dottoressa Virginia Pronzo, dirigente medico del Centro Regionale Trapianti, ha invece illustrato lo stato della donazione e dei trapianti d’organo in Puglia.

Alla formazione hanno partecipato anche la professoressa Antonella Cotoia, dell’UOC Anestesia e Rianimazione del Policlinico di Foggia, e la dottoressa Carmela Fiore e il dottor Angelo Tancredi, coordinatori territoriali per la donazione e i trapianti rispettivamente dell’ASL Foggia e dell’Area Vasta Nord, che hanno approfondito il valore della donazione come scelta consapevole e partecipazione civica.

Il corso si è concluso con la verifica finale delle competenze, svolta secondo quanto previsto dalla Direttiva Zangrillo del 14 gennaio 2025, attraverso la piattaforma ANCI Puglia “FormaComune”.

La giornata finale è stata completata dalla proiezione del videoclip “Storia di un trapianto – perché donare il consenso può salvarti la vita” e da un momento conclusivo di confronto tra partecipanti e relatori.

Lo riporta anci.puglia.it.