Estate Vichese 2026, Sciscio: «Ogni appuntamento è parte di una visione più ampia»

Vico del Gargano si prepara a un nuovo fine settimana all’insegna dell’Estate Vichese 2026, con un calendario di appuntamenti in programma dal 9 al 12 luglio che coinvolgerà il centro storico, San Menaio, Calenella e la Foresta Umbra. L’iniziativa punta a valorizzare il territorio attraverso eventi dedicati alla cultura, allo sport, alla musica e all’intrattenimento.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale di Vico del Gargano, guidata dal sindaco Raffaele Sciscio, in collaborazione con la Pro Loco di Vico del Gargano e la Pro Loco San Menaio & Calenella, con l’obiettivo di offrire un’estate diffusa e partecipata, capace di coinvolgere residenti e turisti.

Il programma prenderà il via giovedì 9 luglio, alle 21.30, sul Sagrato di San Domenico, con “Le cime di Arturo” di Gianluca Caporaso, appuntamento dedicato alla narrazione e alla cultura.

Venerdì 10 luglio, sempre alle 21.30, Piazza San Domenico ospiterà il Galà dello Sport, una serata dedicata ai valori dello sport e al contributo delle realtà sportive alla crescita della comunità. In contemporanea, nel Piazzale della Stazione di San Menaio, prenderà il via il San Menaio Summer Festival.

La musica sarà protagonista sabato 11 luglio, quando Piazza San Domenico farà da cornice a Remember House 90, serata con i vinili di Gianni Viola, mentre il San Menaio Summer Festival proseguirà con un nuovo appuntamento.

La rassegna si concluderà domenica 12 luglio, alle 21.30, con un’altra serata del San Menaio Summer Festival nel Piazzale della Stazione.

Il sindaco Raffaele Sciscio sottolinea il significato dell’iniziativa: «L’Estate Vichese 2026 è il racconto di una comunità che vuole accogliere, crescere e valorizzare il proprio territorio. Ogni appuntamento è parte di una visione più ampia: rendere Vico del Gargano un luogo vivo, attrattivo e capace di unire il paese, la costa e la Foresta Umbra in un’unica proposta di qualità.»

L’assessore agli Eventi e Manifestazioni Enzo Azzarone evidenzia il lavoro svolto nella costruzione del calendario: «Abbiamo costruito un calendario che parla a pubblici diversi e mette insieme più luoghi del nostro territorio. Cultura, sport, musica e intrattenimento diventano occasioni per stare insieme, per vivere le piazze, per sostenere le realtà locali e per offrire a cittadini e turisti un’esperienza autentica, calda e partecipata.»

Per l’assessore alla Cultura Rita Selvaggio, «La cultura non è solo programmazione, ma identità, memoria e racconto. Vico del Gargano ha una storia profonda e una capacità naturale di emozionare. Ogni evento culturale è un modo per far conoscere meglio il nostro territorio e per rafforzare il senso di comunità.»

Anche la vicesindaca con delega al Turismo e alla Promozione del territorio Porzia Pinto invita a scoprire le diverse anime del territorio: «Questo fine settimana è un invito a fermarsi, visitare, scoprire e vivere Vico del Gargano nella sua interezza: dal borgo alla costa, dal mare di San Menaio e Calenella fino al cuore verde della Foresta Umbra. Il nostro territorio offre esperienze diverse e complementari, capaci di parlare a famiglie, giovani, visitatori e turisti.»

Tra il fascino del centro storico, il mare, la natura e gli eventi in programma, Vico del Gargano si prepara così a vivere un intenso fine settimana estivo, confermando la volontà di promuovere il territorio attraverso un’offerta capace di coniugare cultura, spettacolo, sport e valorizzazione delle proprie eccellenze.