Foggia, Auteri guarda al Benevento: nel mirino Talia e altri ex giallorossi

Il Foggia continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di consegnare a Gaetano Auteri una rosa costruita secondo le sue esigenze. Dopo il forte interesse per Angelo Viscardi, il club rossonero avrebbe messo nel mirino anche altri calciatori in uscita dal Benevento.

Secondo quanto riportato da Telesveva, il direttore sportivo Alex Casella e il responsabile dell’area tecnica Peppino Pavone avrebbero già avviato i primi contatti per valutare la disponibilità di diversi giocatori che Auteri conosce bene, avendoli già allenati durante la sua esperienza sulla panchina sannita.

Il profilo più seguito sarebbe quello di Angelo Talia. Il centrocampista potrebbe lasciare il Benevento dopo l’arrivo di Antonis Siatounis e rappresenterebbe un rinforzo di assoluto affidamento per il tecnico rossonero.

Oltre a Talia e al già vicino Angelo Viscardi, il Foggia starebbe seguendo anche Christian Kouan, Francesco Sena, Mario Perlingeri, Diego Borghini e Lorenzo Carfora, tutti profili ritenuti funzionali al progetto tecnico in vista della prossima stagione.:::

Lo riporta tuttoc.com.