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Home // Foggia // Foggia candida l’ex scuola Sorelle Agazzi a Centro di Giustizia Territoriale: progetto da 650 mila euro

SORELLE AGAZZI Foggia candida l’ex scuola Sorelle Agazzi a Centro di Giustizia Territoriale: progetto da 650 mila euro

L'investimento previsto è pari a 650 mila euro, risorse che la Regione Puglia mette a disposizione dei Comuni capoluogo

EPISCOPO SINDACA, IMMAGINE D'ARCHIVIO

EPISCOPO SINDACA, IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
7 Luglio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – La Giunta comunale ha approvato la candidatura dell’ex scuola dell’infanzia Sorelle Agazzi al progetto regionale SPES – Servizi per le Persone in Esecuzione Penale Esterna.

L’obiettivo è trasformare parte dell’immobile in uno Sportello multiservizi dedicato alle persone sottoposte a misure penali esterne, offrendo servizi di orientamento, accompagnamento al lavoro, supporto abitativo e presa in carico multidisciplinare.

L’investimento previsto è pari a 650 mila euro, risorse che la Regione Puglia mette a disposizione dei Comuni capoluogo attraverso fondi europei destinati alla riqualificazione di immobili pubblici.

Il progetto rientra nella rete regionale dei Centri di Giustizia Territoriale, organizzata con un hub centrale a Bari e cinque sportelli provinciali.

Secondo l’amministrazione comunale, l’iniziativa consentirà di recuperare un edificio pubblico, rafforzare i servizi sociali e intercettare finanziamenti senza incidere sul bilancio comunale.

La candidatura è stata trasmessa alla Regione entro la scadenza prevista del 6 luglio.

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