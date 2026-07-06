FOGGIA – La Giunta comunale ha approvato la candidatura dell’ex scuola dell’infanzia Sorelle Agazzi al progetto regionale SPES – Servizi per le Persone in Esecuzione Penale Esterna.
L’obiettivo è trasformare parte dell’immobile in uno Sportello multiservizi dedicato alle persone sottoposte a misure penali esterne, offrendo servizi di orientamento, accompagnamento al lavoro, supporto abitativo e presa in carico multidisciplinare.
L’investimento previsto è pari a 650 mila euro, risorse che la Regione Puglia mette a disposizione dei Comuni capoluogo attraverso fondi europei destinati alla riqualificazione di immobili pubblici.
Il progetto rientra nella rete regionale dei Centri di Giustizia Territoriale, organizzata con un hub centrale a Bari e cinque sportelli provinciali.
Secondo l’amministrazione comunale, l’iniziativa consentirà di recuperare un edificio pubblico, rafforzare i servizi sociali e intercettare finanziamenti senza incidere sul bilancio comunale.
La candidatura è stata trasmessa alla Regione entro la scadenza prevista del 6 luglio.