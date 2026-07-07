Foggia, concorso per 18 agenti di Polizia Locale: cambia un componente della commissione per le prove fisiche

FOGGIA – Cambio in corsa nella commissione esaminatrice del concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 18 istruttori agenti di Polizia Locale del Comune di Foggia. L’Amministrazione comunale ha disposto la sostituzione di uno dei componenti della commissione limitatamente alla prova di resistenza fisica, confermando al tempo stesso il regolare svolgimento della procedura concorsuale.

La decisione si è resa necessaria dopo la comunicazione di indisponibilità del dirigente della Polizia di Stato Antonio Francesco D’Introno, che ha informato il Comune di non poter partecipare ai lavori della commissione per sopravvenuti e imprevedibili impedimenti. La prova atletica era infatti già stata calendarizzata per il 7 luglio e l’ente ha dovuto procedere rapidamente alla nomina del sostituto per evitare rallentamenti o rinvii della selezione.

La sostituzione decisa dal Comune

Con la determinazione dirigenziale firmata dal dirigente dell’Area Affari Generali Giuseppe Marchitelli, il Comune ha individuato nel dirigente comunale Pio D’Errico il nuovo componente della commissione per la sola prova di resistenza fisica.

Restano invece confermati tutti gli altri componenti della commissione già nominata nei mesi scorsi. A presiedere la commissione sarà Romeo Delle Noci, dirigente del Comune di Foggia, affiancato dal comandante della Polizia Locale Vincenzo Manzo. Segretaria della commissione continuerà a essere Liliana Masi, funzionaria di Elevata Qualificazione.

Per la prova atletica viene inoltre confermata la presenza del docente di educazione fisica Carmine Ricci quale componente aggiunto incaricato della valutazione tecnica delle prestazioni sportive dei candidati.

Nessun rinvio delle prove

L’atto chiarisce che la modifica riguarda esclusivamente la composizione della commissione per la giornata dedicata alla prova di resistenza fisica e non incide in alcun modo sull’iter del concorso.

L’obiettivo dell’amministrazione è garantire continuità alla procedura selettiva evitando ritardi che avrebbero potuto ripercuotersi sui candidati ancora impegnati nel percorso concorsuale.

Il dirigente evidenzia infatti l’urgenza del provvedimento, considerato che la prova era già fissata in calendario e che la sostituzione del commissario rappresentava l’unica soluzione per consentire il regolare svolgimento delle verifiche previste dal bando.

La selezione rappresenta uno dei più importanti concorsi banditi negli ultimi anni dal Comune di Foggia. Il bando prevede infatti l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 18 nuovi istruttori agenti di Polizia Locale, destinati a rafforzare l’organico del comando cittadino.

L’iniziativa rientra nel piano di potenziamento del personale comunale avviato dall’amministrazione per incrementare la presenza degli agenti sul territorio, migliorare i servizi di controllo della viabilità, la sicurezza urbana e le attività di polizia amministrativa.

Il percorso concorsuale è già entrato nelle fasi conclusive e, dopo le prove precedenti, i candidati ancora in gara sono chiamati ad affrontare la verifica di resistenza fisica, uno dei passaggi indispensabili per accedere alla graduatoria finale.

Nel provvedimento viene precisato che tutte le precedenti determinazioni relative al concorso restano pienamente valide. Cambia esclusivamente il nominativo del componente sostituito per la prova atletica, mentre restano invariati calendario, modalità di svolgimento e organizzazione della selezione.

A cura di Michele Solatia.