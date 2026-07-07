Foggia, il Comune rinuncia a 7,3 milioni del Pnrr per gli asili nido

La Giunta comunale di Foggia ha deciso di rinunciare ai finanziamenti Pnrr destinati alla realizzazione di nuovi asili nido, per un valore complessivo di circa 7,3 milioni di euro. La scelta è arrivata alla vigilia della scadenza fissata al 30 giugno, dopo che la stima dei costi per i cinque interventi ammessi a finanziamento era salita fino a circa 12 milioni di euro, rendendo necessario un ulteriore impegno economico a carico del bilancio comunale.

L’amministrazione guidata dalla sindaca Maria Aida Episcopo ha quindi deliberato la rinuncia alle risorse, ma ha dato mandato al dirigente dell’Area Opere Pubbliche Pnrr di individuare nuove opportunità di finanziamento per poter riproporre gli interventi senza gravare sulle casse comunali.

Già nei mesi scorsi il Comune aveva tentato di trasferire i progetti su altri canali di finanziamento, ma dal Ministero dell’Istruzione e del Merito era arrivata una risposta negativa: non erano disponibili ulteriori fondi alternativi per coprire le opere.

Tra gli interventi più avanzati figuravano due nuove costruzioni candidate nel maggio 2024, una nell’area compresa tra viale Gandhi e via D’Addedda e l’altra tra via De Palma e via Gramsci. I due progetti, destinati complessivamente a 144 nuovi posti per bambini, erano stati ammessi per un finanziamento totale di 3 milioni e 456 mila euro.

Nel corso della progettazione, però, i costi sono aumentati sensibilmente. Per l’asilo previsto tra via D’Addedda e viale Gandhi, ad esempio, la spesa stimata è passata da 2 milioni e 16 mila euro a circa 3 milioni e 941 mila euro. Anche il secondo intervento ha registrato un incremento dei costi, seppur più contenuto.

Nonostante la mancata realizzazione delle strutture, il Comune ha già sostenuto alcune spese tecniche: tra servizi di progettazione, indagini, verifiche sui terreni e controlli preliminari, sono stati investiti oltre 200 mila euro.

Ad aprile 2025 l’amministrazione aveva inoltre candidato altri tre interventi legati agli asili nido, per ulteriori 180 posti complessivi: una nuova struttura tra via Giuseppe Parini e via Monsignor Farina e due recuperi di edifici scolastici esistenti, uno in zona viale Kennedy-via Vittorio Alfieri e l’altro tra via Nedo Nadi e via Rovelli. Anche in questo caso, però, la copertura finanziaria non sarebbe stata sufficiente e il Comune avrebbe dovuto integrare le risorse con circa 2 milioni di euro propri.

La decisione finale è arrivata dopo le valutazioni degli assessori coinvolti nella programmazione degli interventi: Davide Emanuele per il Bilancio, Mimmo Di Molfetta per l’Istruzione e Giuseppe Galasso per i Lavori Pubblici, che hanno illustrato alla Giunta la situazione e la necessità di individuare una strada alternativa per non abbandonare definitivamente il progetto degli asili nido.

Lo riporta foggiatoday.it.