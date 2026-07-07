Foggia, operatore ecologico muore durante un intervento di disinfestazione in piazza Sant'Eligio

FOGGIA – Una tragedia ha scosso la città di Foggia nella mattinata di oggi. Un operatore ecologico di 60 anni ha perso la vita mentre era impegnato nelle attività di disinfestazione in piazza Sant’Eligio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso durante lo svolgimento del servizio. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il sessantenne non c’è stato nulla da fare.

La vittima era conosciuta e stimata nell’ambiente lavorativo per la professionalità e la lunga esperienza maturata nel settore dell’igiene ambientale. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi, amici e residenti della zona.

Sul posto sono intervenute le autorità competenti, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire le cause del decesso. Al momento, l’ipotesi prevalente resta quella di un malore improvviso, ma saranno gli eventuali esami medico-legali a fornire un quadro definitivo.

L’episodio riporta l’attenzione sulle condizioni in cui quotidianamente operano gli addetti ai servizi di igiene urbana, spesso impegnati in attività particolarmente impegnative, soprattutto durante i mesi estivi caratterizzati da temperature elevate.

Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sull’accaduto e sull’identità della vittima.

Lo riporta AntennaSud.it