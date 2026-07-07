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FOGGIA SANT'ELIGIO Tragedia a Foggia: operatore ecologico muore durante un intervento di disinfestazione in piazza Sant’Eligio

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso durante lo svolgimento delle attività

Tragedia a Foggia: operatore ecologico muore durante un intervento di disinfestazione in piazza Sant’Eligio

Tragedia a Foggia: operatore ecologico muore durante un intervento di disinfestazione in piazza Sant’Eligio - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Tragedia nella mattinata di oggi a Foggia, dove un operatore ecologico di 60 anni è morto mentre era impegnato in un intervento di disinfestazione in piazza Sant’Eligio.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso durante lo svolgimento delle attività. I colleghi hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo. Ogni tentativo di soccorso, però, si è rivelato inutile e il decesso è stato constatato sul posto.

La vittima era conosciuta e apprezzata nell’ambiente lavorativo per la professionalità e la lunga esperienza maturata nel settore dell’igiene urbana. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi, familiari e cittadini.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenute anche le autorità competenti, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Al momento l’ipotesi ritenuta più probabile resta quella di un malore improvviso, ma sarà l’eventuale esame medico-legale a chiarire definitivamente le cause della morte.

L’episodio richiama l’attenzione sulle condizioni di lavoro degli operatori dell’igiene urbana, spesso impegnati in attività particolarmente gravose durante il periodo estivo, quando le elevate temperature aumentano il rischio di malori e complicazioni fisiche.

Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori elementi sull’accaduto e sull’identità della vittima.

La notizia è stata riportata da AntennaSud.

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