FOGGIA – Prosegue la collaborazione tra il Comune di Foggia e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari per la tutela dei minori in situazioni di particolare vulnerabilità. Con una nuova determinazione dirigenziale, l’Amministrazione comunale ha confermato l’assetto operativo del Pronto Intervento Minori (PIM), il servizio nato per garantire risposte rapide nei casi di emergenza che coinvolgono bambini e adolescenti esposti a condizioni di rischio.

Il provvedimento arriva dopo il recente rinnovo dell’accordo istituzionale approvato dalla Giunta comunale e punta a rafforzare il coordinamento tra Polizia Locale, Procura minorile e servizi sociali, consolidando una rete che negli ultimi anni ha rappresentato uno degli strumenti più importanti per la protezione dei minori sul territorio cittadino.

Un sistema per intervenire nelle emergenze

Il Pronto Intervento Minori è stato istituito per consentire un’azione tempestiva ogni volta che emergano situazioni di grave pregiudizio per bambini e ragazzi.

Attraverso una stretta collaborazione tra magistratura minorile, operatori sociali e Polizia Locale, il servizio consente di attivare rapidamente le verifiche necessarie e predisporre, quando richiesto, gli interventi urgenti a tutela dei minori.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari coordina infatti le attività investigative in ambito civile finalizzate a verificare eventuali condizioni di abbandono, trascuratezza, maltrattamenti o altre situazioni che possano compromettere la crescita e il benessere dei minori.

L’obiettivo è intervenire con rapidità, evitando che situazioni di disagio possano aggravarsi e garantendo una risposta coordinata tra tutte le istituzioni coinvolte.

Confermata l’ispettore Vinciguerra

Con il nuovo provvedimento il comandante della Polizia Locale Vincenzo Manzo ha confermato quale referente operativa del Pronto Intervento Minori l’ispettore capo Giusi Rosaria Vinciguerra.

L’agente continuerà a operare alle dirette dipendenze funzionali della Procura della Repubblica per i Minorenni, svolgendo le attività di polizia giudiziaria che saranno di volta in volta delegate dal Procuratore o dai magistrati dell’ufficio.

La scelta garantisce continuità operativa a un servizio che richiede competenze specifiche, esperienza investigativa e una costante collaborazione con i servizi sociali comunali e con l’autorità giudiziaria minorile.

Collaborazione tra istituzioni

Il provvedimento richiama il ruolo centrale della Procura per i Minorenni nella tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

L’ufficio giudiziario può infatti acquisire informazioni, effettuare accertamenti e avvalersi della collaborazione della polizia giudiziaria e dei servizi sociali per valutare ogni situazione segnalata.

In questo contesto il Comune di Foggia conferma la volontà di mantenere un modello di lavoro integrato tra le diverse professionalità coinvolte, nella convinzione che la prevenzione rappresenti uno degli strumenti più efficaci per contrastare il disagio minorile e intervenire prima che le situazioni degenerino.

Il sistema permette inoltre una più rapida individuazione dei casi più delicati, facilitando l’adozione delle misure di protezione previste dalla normativa.

Un modello ormai consolidato

Il rinnovo dell’accordo testimonia la volontà dell’Amministrazione comunale di proseguire un’esperienza già sperimentata negli anni precedenti.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta comunale richiamata nella determinazione dirigenziale, il Pronto Intervento Minori continuerà a rappresentare uno strumento operativo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari per affrontare con tempestività le situazioni più delicate.

La conferma dell’unità operativa consentirà di garantire continuità agli interventi sul territorio, rafforzando il collegamento tra magistratura, Polizia Locale e servizi sociali comunali, con l’obiettivo di assicurare una tutela sempre più efficace ai minori che vivono condizioni di fragilità o di potenziale pericolo.

A cura di Giovanna Tambo.