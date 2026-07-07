Foggia, sfumano i fondi PNRR per superare i ghetti

Fallisce il piano da 200 milioni di euro previsto dal PNRR per lo smantellamento degli insediamenti informali dei lavoratori agricoli, con una parte consistente delle risorse, 104 milioni di euro, destinata alla provincia di Foggia, territorio che ospita alcune delle baraccopoli più grandi d’Europa, tra cui Borgo Mezzanone e Torretta Antonacci.

Alla scadenza del 30 giugno, infatti, i Comuni coinvolti non sono riusciti a completare la progettazione degli interventi alternativi ai ghetti, facendo così venire meno la possibilità di utilizzare i finanziamenti messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La provincia di Foggia era considerata una delle aree prioritarie dell’intervento, vista la presenza di numerosi insediamenti precari non solo nelle zone di Borgo Mezzanone e Torretta Antonacci, ma anche in altri comuni del territorio, tra cui Cerignola, Lesina, Carpino e Carapelle.

Sul mancato raggiungimento degli obiettivi interviene la Flai Cgil Foggia, che parla di una grave occasione persa per affrontare una situazione caratterizzata da condizioni abitative difficili e da fenomeni legati allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

Nel confronto sono intervenuti Giovanni Tarantella, segretario generale della Flai Cgil Foggia, e Antonio Di Gemma dell’esecutivo USB Foggia, chiamati ad analizzare le conseguenze della mancata attuazione del programma e le responsabilità istituzionali nella gestione delle risorse destinate al superamento dei ghetti.

Lo riporta telenorba.it.