Giuseppe Barile: dal cuore dell'Italia alla Georgia in moto per la solidarietà

Un viaggio di oltre 3.500 chilometri in moto per trasformare il ricordo di una persona cara in un gesto concreto di solidarietà. È la sfida che ha scelto di affrontare Giuseppe Barile, insegnante, documentarista e originario di Chieuti, che partirà da Bologna alla volta della Georgia per sostenere Fondazione ANT, realtà impegnata nell’assistenza oncologica domiciliare gratuita e nella prevenzione dei tumori.

L’iniziativa nasce dalla volontà di onorare la memoria di Ramona, cognata di Barile, assistita da ANT durante la malattia e scomparsa prematuramente. La partenza è prevista nella prima settimana di luglio, con un itinerario che attraverserà i Balcani, raggiungerà Istanbul e quindi Tbilisi, per poi proseguire fino a Batumi, sul Mar Nero. Da lì il rientro avverrà via mare fino a Burgas, in Bulgaria, e successivamente attraverso Albania e Italia, con arrivo finale a Bologna.

L’impresa, intitolata “LAND – from Italy to Georgia”, sarà raccontata attraverso una docuserie pubblicata sul canale YouTube di Giuseppe Barile, con immagini, racconti e riflessioni raccolti lungo il percorso. L’obiettivo è anche quello di promuovere una raccolta fondi destinata all’acquisto di un defibrillatore per la sede ANT di Bologna e al sostegno dell’assistenza ai malati oncologici.

“L’idea è quella di appassionare i miei conoscenti e i sostenitori di ANT ad un viaggio diverso dal solito e allo stesso tempo raccogliere donazioni in favore di ANT, che ha davvero svolto un lavoro straordinario durante tutto il decorso della malattia di Ramona. Nella mia vita ho viaggiato con quasi tutti i mezzi in solitaria, anche a piedi, ma questa volta sarà diverso. Per me che non sono un vero motociclista navigato, questo viaggio rappresenta una vera sfida: potrò contare solo su di me e sulla mia moto, una Himalayan 411. Sarà un viaggio molto spartano, a cavallo di una moto spartana, con una tenda e poco altro perché se c’è una cosa che ho imparato, è dovremmo riappropriarci delle cose essenziali, delle cose più importanti”, racconta Barile.

La raccolta fondi è già attiva sulla piattaforma iRaiser, integrata nel sito di ANT, che durante il viaggio ospiterà anche aggiornamenti, fotografie e video dell’iniziativa.

Nel corso degli anni Giuseppe Barile ha realizzato numerosi documentari dedicati a temi sociali e umanitari, affrontando argomenti come la condizione delle donne in Medio Oriente, l’inquinamento da microplastiche nel Mediterraneo, l’alluvione in Romagna, le tradizioni del Sud Italia, la vita dei ragazzi nelle fogne di Bucarest e la situazione dei campi profughi al confine tra Giordania e Siria. Collabora inoltre con Terre des Hommes Italia, con cui nel 2022 ha promosso una raccolta fondi a favore dei bambini ucraini fuggiti dalla guerra.

“Ora, però, è il momento di essere vicini alla causa di chi ha portato serenità e dignità a Ramona nei momenti più difficili. La sua memoria non deve affievolirsi e per far sì che questo avvenga, ho deciso di ricordarla aiutando i tanti che in questo momento soffrono e hanno bisogno di aiuto“, conclude.

L’iniziativa è sostenuta anche dal portale Corsedimoto.com e da Motoalternativo Garage di Bologna. Al termine del viaggio è previsto un evento nel capoluogo emiliano per rilanciare la raccolta fondi, con gli ultimi chilometri del percorso che potrebbero essere condivisi insieme ai motociclisti del club Motoalternativo.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.