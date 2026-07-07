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LAGO SALSO Incendio Lago Salso, Manzella: “La condanna iniziata nel 1990”

Secondo Manzella dal 1990, anno in cui la riserva è stata affidata al Parco Nazionale del Gargano, sarebbe iniziata una fase di progressivo declino

Incendio Lago Salso, Manzella: "La condanna iniziata nel 1990"

Incendio Lago Salso, Manzella: "La condanna iniziata nel 1990" - Fonte Immagine: Facebook, Guardie Ambientali Italiane sede Regionale di Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Nuovo allarme per l’Oasi Lago Salso, dove nelle ultime ore si sono registrati altri incendi che hanno interessato l’area naturale, distruggendo ettari di vegetazione e mettendo nuovamente a rischio un patrimonio ambientale di grande valore.

A denunciare la situazione è Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, che torna a puntare i riflettori sullo stato della riserva e sul progressivo deterioramento dell’area.

«Voglio ricordare a tutti cos’era questo luogo», afferma Manzella, ricordando come Lago Salso fosse considerata la seconda zona umida più importante d’Europa, con 1.600 ettari di canneti, specchi d’acqua e habitat naturali capaci di ospitare centinaia di specie animali e rappresentare uno dei simboli della biodiversità del territorio.

Nel suo intervento viene richiamata anche la storia della Daunia Risi, realtà produttiva che sorgeva nell’area e che viene descritta come un punto di riferimento per l’agricoltura della Capitanata, capace di garantire occupazione, sviluppo economico e identità alla comunità locale.

Secondo Manzella, dal 1990, anno in cui la riserva è stata affidata al Parco Nazionale del Gargano, sarebbe iniziata una fase di progressivo declino caratterizzata, a suo dire, da abbandono, incendi e incuria.

Il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane conclude lanciando un appello affinché la tutela dell’oasi torni a essere una priorità, sottolineando che «Difendere Lago Salso significa difendere la nostra storia, il nostro ambiente e il futuro delle prossime generazioni».

Lo riporta su Facebook Alessandro Manzella, Guardie Ambientali Italiane sede Regionale di Manfredonia.

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