Juventus, arriva Massara per rafforzare la dirigenza: accordo con l'ex Milan

La Juventus si prepara ad accogliere Frederic Massara. L’ex direttore sportivo di Milan e Roma è pronto a entrare nella struttura dirigenziale bianconera con un ruolo di primo piano nell’area tecnica, andando a rafforzare il nuovo assetto societario guidato dall’amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnvali.

L’intesa tra il club torinese e Massara sarebbe stata raggiunta nelle ultime ore e manca soltanto l’ufficialità, attesa già a breve. L’arrivo del dirigente rappresenta un ulteriore tassello nel processo di riorganizzazione della Juventus.

Dopo l’ingresso di Damien Comolli, la società sembra invece destinata a salutare Francois Modesto, attuale direttore tecnico, che potrebbe lasciare il club. Restano confermati nell’organigramma il direttore sportivo Marco Ottolini e il director of football strategy Giorgio Chiellini.

Per Massara si tratta di un nuovo capitolo dopo la recente esperienza alla Roma, conclusa a fine maggio. Il dirigente ha vissuto la sua terza parentesi in giallorosso, dopo quelle del 2016/17 e del 2018/19, contribuendo al ritorno del club in Champions League, ma anche affrontando un periodo caratterizzato da tensioni sul mercato con l’allenatore Gian Piero Gasperini, situazione che ha inciso anche sull’addio di Claudio Ranieri.

Il nome di Massara è però soprattutto legato al rilancio del Milan tra il 2019 e il 2023. In rossonero, lavorando al fianco dell’amministratore delegato Ivan Gazidis e del direttore dell’area tecnica Paolo Maldini, ha contribuito alla costruzione della squadra che ha conquistato il 19° scudetto del club nel maggio 2022, interrompendo un’attesa durata undici anni.

Con il suo arrivo, la Juventus punta dunque su un dirigente con esperienza nazionale e internazionale per dare ulteriore solidità alla nuova area tecnica e avviare una nuova fase del progetto sportivo bianconero.

Lo riporta sportmediaset.mediaset.it.