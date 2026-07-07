Da Manfredonia ai palcoscenici del mondo: Alessandro La Rosa nel corpo di ballo ufficiale del musical Notre-Dame de Paris

MANFREDONIA – Un sogno che diventa realtà e un traguardo che riempie d’orgoglio un’intera città. A soli 18 anni, Alessandro La Rosa, giovane ballerino di Manfredonia e allievo dell’Art Ballet Dance Studio, è stato selezionato per entrare a far parte del corpo di ballo ufficiale di Notre-Dame de Paris, uno dei musical più celebri e amati al mondo.

Un risultato straordinario, frutto di anni di sacrifici, disciplina e passione, che premia il talento del giovane artista e il lavoro instancabile della sua insegnante, Lucrezia Trotta, che lo ha seguito con dedizione sin dai suoi primi passi nella danza, quando Alessandro aveva appena sette anni.

Un percorso costruito giorno dopo giorno, tra studio, allenamenti e crescita artistica, culminato nelle prestigiose audizioni svoltesi a Parigi alla fine del mese di maggio. In quell’occasione accompagnati dalla loro maestra Lucrezia Trotta i due giovani promettenti della scuola, Alessandro La Rosa e Rosa Placentino hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con oltre 1350 ballerini provenienti da tutto il mondo vivendo un’esperienza unica, un momento decisivo che oggi si trasforma in una straordinaria vittoria.

Per Alessandro si aprono ora le porte di una carriera internazionale. La tournée mondiale prenderà il via nel gennaio 2027 da Shanghai, per poi proseguire nel tour della Cina, continua attraverso l’Europa dell’Est e numerosi Paesi europei ,fino a concludersi con il lungo tour in Asia che accompagnerà lo spettacolo fino al 2028.

Per l’Art Ballet Dance Studio questo rappresenta un riconoscimento di enorme prestigio, la conferma della qualità del lavoro svolto negli anni e della capacità della scuola di formare artisti pronti a calcare i palcoscenici più importanti del panorama internazionale.

Grande è l’emozione della maestra Lucrezia Trotta, che vede realizzarsi il sogno di un ragazzo cresciuto artisticamente all’interno della sua scuola, ma anche la soddisfazione di chi, con professionalità e passione, continua a investire nella formazione dei giovani talenti del territorio.

La storia di Alessandro La Rosa è la dimostrazione che il talento, quando incontra dedizione, sacrificio e una guida competente, può trasformarsi in eccellenza. È un successo che appartiene a lui, alla sua famiglia, alla sua insegnante e a tutta l’Art Ballet Dance Studio, ma è anche un motivo di orgoglio per l’intera comunità di Manfredonia, che oggi celebra uno dei suoi giovani ambasciatori nel mondo.

Un traguardo che profuma di futuro e che conferma ancora una volta come dai sogni coltivati con passione possano nascere storie straordinarie.

A cura di Michele Solatia.