“Lino d’Italia – Storia di un itALIENO”: il documentario dedicato alla vita e alla carriera dell’attore pugliese

Apulia Film Commission rende omaggio a Lino Banfi, uno dei volti più amati dello spettacolo italiano, con il documentario “Lino d’Italia – Storia di un itALIENO”, diretto da Marco Spagnoli, scritto insieme allo stesso attore e prodotto da Minerva Pictures in collaborazione con Rai Documentari.

Il film, realizzato con il contributo dell’Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia, sarà trasmesso mercoledì 8 luglio in prima serata su Rai 1, alla vigilia del novantesimo compleanno di Lino Banfi, che il 9 luglio celebrerà un importante traguardo della sua lunga carriera.

Il documentario propone un ritratto intimo e autentico dell’artista pugliese, raccontandone il percorso umano e professionale attraverso ricordi, testimonianze, materiali d’archivio e momenti inediti. Un viaggio che mette insieme il personaggio pubblico di Lino Banfi e la storia privata di Pasquale Zagaria, il suo vero nome.

La Puglia assume un ruolo centrale nella narrazione. Le riprese si sono svolte principalmente nella suggestiva cornice del Teatro Petruzzelli di Bari, ma hanno coinvolto anche Andria, città dove Banfi frequentò il seminario, e Canosa di Puglia, luogo della sua infanzia e della sua formazione, al quale l’attore è rimasto profondamente legato.

Il territorio non rappresenta soltanto lo sfondo del racconto, ma diventa parte integrante della biografia dell’artista, accompagnando il pubblico alla scoperta dei luoghi che hanno segnato la sua vita e il suo percorso.

Con uno stile che unisce ironia, emozione e memoria, “Lino d’Italia – Storia di un itALIENO” ripercorre gli anni dell’infanzia, la gavetta, gli incontri decisivi, il successo conquistato nel cinema e nella televisione e il rapporto speciale con la sua terra d’origine.

Attraverso una narrazione teatrale e originale, il documentario racconta decenni di carriera e di vita vissuta, restituendo il ritratto di un artista capace di entrare nel cuore di generazioni di italiani.

Il progetto rappresenta inoltre una nuova collaborazione tra il produttore Gianluca Curti di Minerva Pictures e il regista Marco Spagnoli, dopo il precedente lavoro “La nostra magnifica ossessione – Bernardo Bertolucci e la sua generazione”.

La messa in onda su Rai 1 costituisce un’importante occasione per far conoscere al grande pubblico una storia profondamente legata alla Puglia e a uno dei suoi interpreti più rappresentativi, confermando il ruolo di Apulia Film Commission nel sostegno a produzioni audiovisive capaci di valorizzare cultura, identità e patrimonio del territorio.