StatoQuotidiano.it – Nell’ordinanza del Tribunale di Bari, al centro del quadro indiziario non ci sono soltanto sopralluoghi, accertamenti tecnici e tabulati telefonici. Un peso rilevante, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, viene attribuito anche alle intercettazioni e alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.

Il “cuore” dell’impianto accusatorio, si legge nell’ordinanza, è rappresentato dalle dichiarazioni di Antonio Quitadamo, Andrea Quitadamo e Francesco Notarangelo, ai quali si aggiungono le propalazioni rese, in tempi più recenti, da Marco Raduano, Matteo Pettinicchio e Matteo Lauriola. Le loro dichiarazioni, unite a intercettazioni, sequestri e riscontri investigativi, compongono il materiale posto alla base della richiesta cautelare.

Particolarmente significativi sono i passaggi relativi all’omicidio di Francesco Li Bergolis, detto “Faccia di Pecora”. Andrea Quitadamo, sentito nel marzo 2022, avrebbe raccontato agli inquirenti la dinamica dell’agguato e del sequestro, indicando i presunti partecipanti e ricostruendo il finto controllo con paletta e lampeggiante. Secondo il collaboratore, Li Bergolis sarebbe stato fermato, caricato in auto e portato nella zona di Vergon del Lupo, nel bosco, dove sarebbe poi stato ucciso.

Antonio Quitadamo, a sua volta, avrebbe fornito un racconto ancora più dettagliato. Nell’ordinanza viene riportato un passaggio in cui afferma: “Tutti sapevamo. Pure io sapevo che quel giorno ‘Faccia di Pecora’ doveva morire”. Lo stesso collaboratore avrebbe parlato della Fiat Punto utilizzata per il sequestro, del lampeggiante, della paletta e delle divise simili a quelle delle forze dell’ordine.

Le intercettazioni assumono rilievo soprattutto come elemento di riscontro. In un interrogatorio, dopo l’ascolto di conversazioni ambientali, vengono richiamate la progressiva 790 del 5 giugno 2011 e la progressiva 1730 del 15 giugno 2011, entrambe del RIT 1475/11. In una di queste, secondo quanto riportato nell’ordinanza, si sarebbe parlato della “terra della Nevaia” e di un pozzo dove, nelle intenzioni iniziali, si sarebbe potuto occultare il corpo di Li Bergolis. Quitadamo Antonio avrebbe poi spiegato agli inquirenti che il cadavere non fu gettato lì, ma che in quella zona sarebbe stata bruciata l’auto usata per il sequestro.

In un’altra intercettazione, quella del 15 giugno 2011, Antonio Quitadamo avrebbe riconosciuto la propria voce, quella di Francesco Notarangelo e quella di Michele Silvestri. Nel corso dell’ascolto, Silvestri avrebbe pronunciato l’espressione “Quedd ‘Facc’ di Pecora’”, riferita, secondo il collaboratore, proprio a Francesco Li Bergolis.

Nell’ordinanza compaiono anche intercettazioni carcerarie relative ad Antonio Quitadamo, nelle quali emergeva già, secondo gli investigatori, una possibile volontà collaborativa. In un colloquio del 17 luglio 2018, lamentando il mancato sostegno dei sodali durante la detenzione, Quitadamo avrebbe detto: “Poi quando esco io dico i fatti come stanno”. In un successivo colloquio del 7 agosto 2018 avrebbe fatto riferimento all’ipotesi di lasciare il paese con la famiglia e vivere altrove con nuove identità.

Sul fronte delle dichiarazioni dei collaboratori più recenti, l’ordinanza richiama anche Matteo Pettinicchio, che il 30 gennaio 2025 ha manifestato la volontà di collaborare con la giustizia. Pettinicchio avrebbe spiegato la scelta con il desiderio di rispettare “l’ultima volontà” della madre e di provare a dare una vita diversa ai figli. Agli inquirenti avrebbe poi ammesso la propria appartenenza, sin da giovane, al gruppo Li Bergolis-Miucci, definendolo un gruppo mafioso.