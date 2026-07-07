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MANFREDONIA ECOE' Manfredonia, al via ECOè: tre giorni tra sostenibilità, cultura e musica con il concerto di Ainé

La rassegna che per tre giorni proporrà iniziative dedicate all'ambiente, alla cultura, al benessere e alla partecipazione

Manfredonia, al via ECOè: tre giorni tra sostenibilità, cultura e musica con il concerto di Ainé

Ainé press 4 ph Brando Pacitto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Luglio 2026
Eventi // Manfredonia //

Prenderà il via il 9 luglio a Manfredonia la seconda edizione di ECOè – Festival del Futuro Sostenibile, la rassegna che per tre giorni proporrà iniziative dedicate all’ambiente, alla cultura, al benessere e alla partecipazione, coinvolgendo cittadini e visitatori con un ricco calendario di appuntamenti.

La giornata inaugurale inizierà all’alba con Silent Yoga & Mindfulness in cuffia alla Rotonda di Viale Miramare, un momento dedicato al benessere e alla connessione con la natura.

Nel pomeriggio il festival si sposterà nella Pineta di Siponto, dove spazio al progetto educativo “Salviamo il Mare”, rivolto a bambini e ragazzi, e al talk “Dalle Foreste alle Case: Costruire il Futuro senza distruggere”, occasione di confronto tra esperti e operatori del settore sulle costruzioni sostenibili e sull’impiego del legno certificato.

Per i più piccoli è in programma anche il laboratorio “Piccoli Costruttori in Pineta”, durante il quale saranno realizzate casette in legno destinate agli uccelli che vivono nell’area verde.

La serata proseguirà con la proiezione di “Wall-E”, il celebre film d’animazione che affronta, attraverso una storia coinvolgente, i temi della tutela dell’ambiente e del rapporto tra uomo e natura.

A concludere la prima giornata sarà il concerto di Ainé, in programma alle 21.30 in Piazzale Diomede. L’artista romano porterà sul palco uno spettacolo che fonde R&B, soul ed elettronica, dando il via al cartellone musicale della manifestazione.

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