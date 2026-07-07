Manfredonia, al via ECOè: tre giorni tra sostenibilità, musica e cultura

MANFREDONIA – Prende il via mercoledì 9 luglio la seconda edizione di ECOè – Festival del Futuro Sostenibile, la manifestazione che per tre giorni animerà la città con eventi dedicati all’ambiente, alla cultura, al benessere e alla partecipazione.

La giornata inaugurale inizierà all’alba con una sessione di Silent Yoga & Mindfulness alla Rotonda di Viale Miramare. Nel pomeriggio il programma si sposterà nella Pineta di Siponto, dove spazio alle attività rivolte ai più giovani con il progetto educativo “Salviamo il Mare” e il laboratorio “Piccoli Costruttori in Pineta”, durante il quale bambini e ragazzi realizzeranno casette in legno destinate agli uccelli presenti nell’area.

Sempre nella Pineta è in programma il talk “Dalle Foreste alle Case: Costruire il Futuro senza distruggere”, un confronto tra professionisti e operatori del settore dedicato alle costruzioni sostenibili e all’impiego del legno certificato.

In serata sarà proiettato il film d’animazione Wall-E, scelto per sensibilizzare il pubblico sul rapporto tra uomo e ambiente, mentre il gran finale della prima giornata sarà affidato al concerto di Ainé, artista romano tra le voci più apprezzate della scena R&B, soul ed elettronica italiana contemporanea. L’esibizione è prevista alle 21.30 in Piazzale Diomede.

Il festival proseguirà nei giorni successivi con ulteriori appuntamenti dedicati alla sostenibilità, all’educazione ambientale e alla valorizzazione del territorio, coinvolgendo cittadini e visitatori in un ricco calendario di incontri, laboratori e spettacoli.