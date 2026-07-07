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SALUTE BLATTE Manfredonia, blatte lungo la strada: «Senza parole». La segnalazione di un cittadino

Le immagini e le testimonianze raccolte raccontano di una città che, necessita di maggiore attenzione sul fronte dell'igiene urbana

Manfredonia, blatte lungo la strada: «Senza parole». La segnalazione di un cittadino

Manfredonia, blatte lungo la strada: «Senza parole». La segnalazione di un cittadino

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA (FG) – «La mia passeggiata di questa mattina? Senza parole». È con queste poche, ma eloquenti, parole che un cittadino di Manfredonia denuncia quanto riscontrato lungo alcune strade della città.

Secondo la segnalazione, numerose blatte sarebbero state avvistate sulla strada e sui marciapiedi, con una presenza particolarmente evidente anche nei pressi dell’incrocio di Corso Roma, uno dei punti più frequentati della città. Una situazione che ha suscitato preoccupazione e disagio tra residenti e passanti.

Le immagini e le testimonianze raccolte raccontano di una città che, necessita di maggiore attenzione sul fronte dell’igiene urbana e del monitoraggio degli infestanti. La presenza di blatte, infatti, oltre a creare un evidente disagio, può rappresentare un problema sotto il profilo igienico-sanitario e incidere negativamente sulla qualità della vita e sull’immagine di Manfredonia.

La segnalazione si aggiunge alle richieste di numerosi cittadini che auspicano un rafforzamento degli interventi di disinfestazione e di controllo del territorio, soprattutto durante il periodo estivo, quando le alte temperature favoriscono la proliferazione degli insetti.

Manfredonia, blatte lungo la strada: «Senza parole». La segnalazione di un cittadino
Manfredonia, blatte lungo la strada: «Senza parole». La segnalazione di un cittadino

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