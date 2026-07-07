Manfredonia: il 10 luglio al via ‘Festa nel Borgo’

Manfredonia si prepara a vivere una serata all’insegna dei sapori, della musica e della tradizione con l’appuntamento di Festa nel Borgo, in programma giovedì 10 luglio a partire dalle ore 20.30. Un percorso enogastronomico dedicato alla convivialità e alla valorizzazione delle eccellenze locali.

La manifestazione offrirà ai partecipanti un’esperienza che unisce cucina tipica, cultura del territorio e intrattenimento, attraverso un itinerario arricchito da degustazioni e momenti di spettacolo.

Il ticket d’ingresso comprende sette degustazioni ispirate ai prodotti della tradizione, quattro calici di vino selezionati in collaborazione con AIS Puglia, oltre alla possibilità di assistere agli spettacoli e alle attività di animazione previste nel corso della serata.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera saranno musica dal vivo, luci, folklore e intrattenimento, elementi pensati per accompagnare il pubblico in un viaggio tra gusto e cultura popolare, valorizzando le produzioni gastronomiche e vitivinicole del territorio.

Il costo del biglietto è di 40 euro per il ticket intero, mentre è previsto un ticket baby da 20 euro riservato ai bambini fino ai 14 anni.

I biglietti sono disponibili online attraverso il sito festanelborgo.it.

L’appuntamento con Festa nel Borgo è fissato per giovedì 10 luglio alle ore 20.30, per una serata dedicata ai sapori autentici e all’identità del territorio.