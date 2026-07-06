MANFREDONIA – Il sindaco Domenico La Marca ha disposto l’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile per coordinare gli interventi legati al vasto incendio che da giorni interessa l’area dell’Oasi Lago Salso, lungo la Riviera Sud di Manfredonia. L’ordinanza è stata firmata oggi, 6 luglio 2026.

Il provvedimento arriva dopo che, nelle giornate del 4, 5 e 6 luglio, le fiamme hanno interessato una vasta porzione del territorio comunale, rendendo necessaria l’interruzione della circolazione in alcune aree e il massiccio impiego dei mezzi di soccorso. Secondo quanto evidenziato nell’ordinanza, la situazione potrebbe rappresentare un grave rischio per la pubblica e privata incolumità, con il pericolo che il fronte del fuoco possa avvicinarsi anche alle abitazioni.

Il Centro Operativo Comunale sarà attivato presso la sede della PASER, in viale Giuseppe Di Vittorio, con il compito di coordinare i servizi di primo soccorso, l’assistenza alla popolazione e le attività di informazione durante l’emergenza. Contestualmente saranno operative le funzioni dedicate alla viabilità, al supporto tecnico e amministrativo e al coordinamento del volontariato di Protezione civile.

L’ordinanza prevede inoltre il coinvolgimento della Polizia Locale, dell’Ufficio Tecnico comunale e delle associazioni di volontariato, con la PASER incaricata del coordinamento dei volontari impegnati sul campo. Il provvedimento è stato trasmesso, tra gli altri, alla Prefettura di Foggia, alle forze dell’ordine, alla Provincia e al Dipartimento regionale della Protezione Civile.

L’attivazione del C.O.C. consentirà al Comune di gestire in maniera coordinata l’emergenza, monitorando costantemente l’evoluzione dell’incendio e garantendo il supporto necessario alla popolazione fino al rientro della situazione di rischio.