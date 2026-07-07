Manfredonia investe nella rigenerazione urbana: affidata la fornitura di vernici per i primi interventi di street art e urbanistica tattica - Fonte Immagine non riferita al testo: cdn.finestresullarte.info

MANFREDONIA – Prosegue il percorso avviato dall’Amministrazione comunale per la riqualificazione degli spazi urbani attraverso interventi di urbanistica tattica e street art. Con una determinazione del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio è stata affidata la fornitura delle vernici necessarie alla realizzazione dei primi quattro interventi pilota previsti dal piano comunale di rigenerazione urbana.

L’affidamento riguarda la ditta Color’s Planet di Raffaele Marasco, alla quale è stata assegnata la fornitura del materiale per un importo complessivo di 3.065,62 euro, IVA inclusa. Il valore della sola fornitura ammonta a 2.512,80 euro, mentre l’imposta sul valore aggiunto è pari a 552,82 euro.

L’intervento rappresenta un ulteriore tassello del programma di rigenerazione urbana promosso dal Comune di Manfredonia, che punta a trasformare spazi degradati o poco utilizzati in luoghi più vivibili, colorati e funzionali attraverso soluzioni rapide, sostenibili e a basso costo.

Nel provvedimento si evidenzia come l’urbanistica tattica costituisca oggi uno strumento innovativo di pianificazione urbana, capace di restituire nuova vita a piazze, aree verdi e spazi pubblici mediante interventi temporanei ma ad alto impatto visivo e sociale, favorendo anche la partecipazione attiva della cittadinanza.

Grande attenzione viene dedicata anche alla street art, considerata dall’Amministrazione comunale non soltanto un’espressione artistica contemporanea, ma uno strumento concreto di riqualificazione urbana e di valorizzazione culturale dei quartieri, soprattutto quelli periferici.

La determina ricostruisce il percorso amministrativo che ha portato all’affidamento. Nel 2025 la Giunta comunale aveva approvato gli indirizzi per la predisposizione di un piano di urbanistica tattica e per la redazione di un regolamento dedicato alla street art, prevedendo anche di destinare una quota degli oneri di urbanizzazione agli interventi di rigenerazione urbana.

Successivamente era stato affidato all’architetto Marianna Di Lauro l’incarico per la predisposizione del Piano degli interventi di rigenerazione urbana e l’individuazione delle aree interessate dai primi progetti. Nei mesi scorsi il professionista ha consegnato il progetto dei quattro casi pilota, successivamente approvato dall’Amministrazione, che ha incaricato gli uffici di predisporre tutti gli atti necessari alla loro realizzazione.

Per dare concreta attuazione ai primi interventi è stato quindi richiesto un preventivo alla ditta specializzata per la fornitura delle vernici previste dal progetto. Valutata la congruità dell’offerta economica, il Comune ha proceduto all’affidamento diretto nel rispetto delle disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

L’obiettivo dell’iniziativa è trasformare alcuni spazi urbani attraverso colori, segnaletica artistica e installazioni che possano migliorare la qualità degli ambienti pubblici, rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini e rendere più attrattivi alcuni quartieri della città.

A cura di Giovanna Tambo.