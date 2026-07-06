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VIA SCALORIA Manfredonia, nuovi punti luce in via Scaloria: affidati lavori per oltre 43 mila euro

L'intervento dovrà essere completato entro tre mesi dall'affidamento. La spesa sarà finanziata con fondi del bilancio comunale 2026

VIA SCALORIA, MANFREDONIA, IMMAGINE D'ARCHIVIO (GOOGLE)

VIA SCALORIA, MANFREDONIA, IMMAGINE D'ARCHIVIO (GOOGLE)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
7 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Il Comune di Manfredonia ha affidato i lavori per il potenziamento dell’illuminazione pubblica lungo via Scaloria, nel tratto che conduce all’area mercatale, al Palazzetto dello Sport e agli Ipogei Scaloria-Occhipinti, fino alla direttrice verso San Salvatore e Ruggiano. L’intervento ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale in una zona ritenuta particolarmente critica.

Il provvedimento, firmato dal dirigente del Settore Lavori Pubblici Michele Prencipe, prevede un affidamento diretto alla società EKO TEKNIK S.r.l. di Trieste, ai sensi dell’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici. L’importo dell’appalto è pari a 39.500,94 euro, oltre Iva al 10%, per un impegno complessivo di 43.450,95 euro.

Secondo quanto riportato nella determina, la decisione nasce dalle numerose segnalazioni di cittadini e dalle indicazioni degli organi di polizia, che hanno evidenziato un’elevata incidenza di situazioni di pericolo e di “near miss” lungo l’asse viario, soprattutto nelle ore serali e notturne. L’Amministrazione punta quindi a rafforzare l’illuminazione dei punti più sensibili per incrementare la sicurezza della circolazione e valorizzare uno dei principali nodi infrastrutturali della città.

L’intervento dovrà essere completato entro tre mesi dall’affidamento. La spesa sarà finanziata con fondi del bilancio comunale 2026, utilizzando le risorse del capitolo dedicato ai “Piani di Sicurezza”.

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