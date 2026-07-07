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MANFREDONIA CIAMBO' Manfredonia prepara la seconda edizione di “Ciambò”: incontro con ristoratori e operatori

Manifestazione dedicata alla valorizzazione del prodotto ittico del territorio e a uno dei piatti simbolo della tradizione marinara cittadina

Manfredonia prepara la seconda edizione di “Ciambò”: incontro con ristoratori e operatori

Manfredonia, Ciambò - ph DANIELE CATALANO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Luglio 2026
Eventi // Manfredonia //

Venerdì 31 luglio Manfredonia ospiterà la seconda edizione di “Ciambò”, la manifestazione dedicata alla valorizzazione del prodotto ittico del territorio e a uno dei piatti simbolo della tradizione marinara cittadina.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere l’identità gastronomica locale, dando spazio al lavoro dei pescatori, dei ristoratori e di tutti gli operatori coinvolti nella filiera del mare. Un appuntamento pensato per raccontare la qualità, l’autenticità e le eccellenze della cultura culinaria di Manfredonia.

In vista dell’evento, il Comune di Manfredonia ha organizzato un primo incontro di confronto rivolto a ristoratori, attività della ristorazione e operatori interessati, con l’obiettivo di condividere il progetto, definire gli aspetti organizzativi, illustrare i criteri di partecipazione e raccogliere disponibilità e proposte.

L’incontro si terrà giovedì 9 luglio alle ore 16.30 nell’Aula Consiliare di Palazzo di Città a Manfredonia.

L’amministrazione invita tutti gli operatori del settore a partecipare per contribuire alla costruzione di un evento che rappresenti al meglio la città, le sue tradizioni e il valore del comparto ittico locale.

Lo riporta su Facebook, Comune di Manfredonia.

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