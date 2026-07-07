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MANFREDONIA CROCE Manfredonia, orrore nel rione Croce: “Un altro gatto trovato in fin di vita, ora basta”

L'animale potrebbe essere stato avvelenato oppure colpito con violenza, anche se sulle cause sarà necessario attendere eventuali accertamenti veterinari

Manfredonia, orrore nel rione Croce: "Un altro gatto trovato in fin di vita, ora basta"

Manfredonia, orrore nel rione Croce: "Un altro gatto trovato in fin di vita, ora basta" - PH: StatoQuotidiano.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
7 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Cresce la preoccupazione tra i residenti del rione Croce, dove, secondo una segnalazione giunta in forma anonima alla redazione di StatoQuotidiano, si sarebbero verificati nuovi episodi di presunti maltrattamenti ai danni dei gatti randagi.

L’ultimo caso riguarda un gatto ritrovato in gravi condizioni. Secondo il racconto del lettore, l’animale potrebbe essere stato avvelenato oppure colpito con violenza, anche se sulle cause sarà necessario attendere eventuali accertamenti veterinari. Al momento non è chiaro se l’animale sia ancora vivo.

«Scrivo rimanendo anonimo. Nella zona Croce, e in particolare nel rione Croce, queste scene sono ormai all’ordine del giorno. È l’ennesimo gatto trovato in queste condizioni. C’è chi parla di avvelenamento, chi teme che sia stato preso a bastonate da persone senza cuore, solo per il gusto di divertirsi. Abbiamo chiamato i vigili per soccorrere l’animale, ma purtroppo non è stato possibile ottenere un intervento risolutivo. Alla fine siamo stati noi residenti a portarlo dal veterinario. Questa storia deve finire, non se ne può più».

La segnalazione riporta il crescente disagio di chi vive nella zona e chiede maggiore attenzione da parte delle istituzioni e delle autorità competenti. I residenti auspicano controlli più frequenti e indagini per fare chiarezza su episodi che, a loro dire, si ripeterebbero da tempo.

Qualora venissero accertati, i maltrattamenti sugli animali costituirebbero reati perseguibili dalla legge. Per questo motivo, eventuali testimoni o persone in possesso di informazioni utili sono invitati a rivolgersi alle forze dell’ordine, affinché possano essere svolti tutti gli accertamenti necessari.

A cura di Michele Solatia.

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