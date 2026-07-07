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MANFREDONIA VIA MORE Manfredonia, via delle More al buio: «Mancano i pali della pubblica illuminazione, a rischio pedoni e ciclisti»

Un tratto di via delle More, compreso tra la chiesa della Sacra Famiglia e la discesa che costeggia il canalone, continua a essere al centro di segnalazioni

Manfredonia, via delle More al buio: «Mancano i pali della pubblica illuminazione, a rischio pedoni e ciclisti»

Manfredonia, via delle More - PH: Studio Cinque » Parco Impianti

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Un tratto di via delle More, compreso tra la chiesa della Sacra Famiglia e la discesa che costeggia il canalone, continua a essere al centro delle segnalazioni dei residenti per le condizioni di scarsa sicurezza.

Secondo quanto riferito da alcuni cittadini, il marciapiede che affianca la pista ciclabile è privo di un adeguato impianto di pubblica illuminazione, rendendo particolarmente difficoltoso il transito nelle ore serali. «Solo quando c’è la luna piena la situazione migliora», osserva con ironia un residente, evidenziando come il tratto resti spesso completamente al buio.

A peggiorare il quadro, anche lo stato del canalone adiacente, descritto come «perennemente invaso da erbacce secche e rifiuti», con evidenti ripercussioni sul decoro urbano e sulla percezione di sicurezza dell’area.

I cittadini chiedono all’Amministrazione comunale di intervenire sia sul fronte della manutenzione e della pulizia, sia sulla realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica lungo il percorso pedonale e ciclabile.

«Chi amministra la città – si chiedono – percorre regolarmente questo tratto? Come mai, durante la realizzazione della pista ciclabile, non è stata prevista l’installazione dei pali della pubblica illuminazione per garantire maggiore sicurezza a pedoni, ciclisti e a tutti coloro che attraversano la zona?».

La richiesta è quella di un intervento tempestivo che possa migliorare la sicurezza stradale, valorizzare l’infrastruttura ciclabile e restituire decoro a un’area frequentata quotidianamente da residenti e famiglie.

A cura di Michele Solatia.

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