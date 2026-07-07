Oggi, 7 luglio, sarebbe stato un giorno di festa. Genny Quitadamo avrebbe compiuto 50 anni. Un traguardo importante che la sua famiglia, gli amici e quanti le hanno voluto bene ricordano con emozione, trasformando il compleanno in un momento di affetto e memoria.

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Genny ha lasciato un segno profondo nella comunità di Manfredonia. Podista apprezzata, ballerina e volto conosciuto del Carnevale sipontino, è rimasta nel cuore di tanti per il suo sorriso, la sua forza e la sua capacità di affrontare ogni sfida con dignità. La sua prematura scomparsa, avvenuta nel novembre 2019 dopo una grave malattia, ha suscitato una commozione che ancora oggi resta viva.

Nel giorno del suo compleanno, la sorella ha voluto affidare un pensiero semplice ma carico d’amore:

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“Ovunque tu sia, tanti auguri da mamma, Raffy, da tutti i parenti e dagli amici. Sei sempre nei nostri cuori.”

Sono parole che racchiudono un legame che il tempo non ha spezzato. Per chi l’ha conosciuta, Genny continua a vivere nei ricordi, nelle corse condivise, nei sorrisi e nell’affetto di una città che non l’ha mai dimenticata. Negli anni sono stati numerosi gli omaggi dedicati alla sua memoria, testimonianza dell’impronta che ha lasciato nella comunità sipontina.

Buon compleanno, Genny. Il tuo ricordo continua a correre, forte e luminoso, nel cuore di chi ti ha amato.