Edizione n° 6119

BALLON D'ESSAI

BARI CALCIO // Bancarotta Bari Calcio, tra le contestazioni anche la cessione di Caprile al Napoli
7 Luglio 2026 - ore  10:19

CALEMBOUR

CARICO DROGA // Napoli, 113 chili di cocaina nascosti in un’autocisterna: maxi sequestro della Guardia di Finanza
7 Luglio 2026 - ore  08:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // “Ovunque tu sia Genny, tanti auguri da mamma, Raffy, da tutti. Sei sempre nei nostri cuori”

GENNY QUITADAMO “Ovunque tu sia Genny, tanti auguri da mamma, Raffy, da tutti. Sei sempre nei nostri cuori”

Genny ha lasciato un segno profondo nella comunità di Manfredonia

IMMAGINE IN ALLEGATO AL TESTO

GENNY QUITADAMO - immagine d'archivio

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
7 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Oggi, 7 luglio, sarebbe stato un giorno di festa. Genny Quitadamo avrebbe compiuto 50 anni. Un traguardo importante che la sua famiglia, gli amici e quanti le hanno voluto bene ricordano con emozione, trasformando il compleanno in un momento di affetto e memoria.

POTREBBE INTERESSARTI // Manfredonia. Il ricordo della podista Genny Quitadamo

Genny ha lasciato un segno profondo nella comunità di Manfredonia. Podista apprezzata, ballerina e volto conosciuto del Carnevale sipontino, è rimasta nel cuore di tanti per il suo sorriso, la sua forza e la sua capacità di affrontare ogni sfida con dignità. La sua prematura scomparsa, avvenuta nel novembre 2019 dopo una grave malattia, ha suscitato una commozione che ancora oggi resta viva.

Nel giorno del suo compleanno, la sorella ha voluto affidare un pensiero semplice ma carico d’amore:

POTREBBE INTERESSARTI // Manfredonia. Il ricordo della podista Genny Quitadamo

“Ovunque tu sia, tanti auguri da mamma, Raffy, da tutti i parenti e dagli amici. Sei sempre nei nostri cuori.”

Sono parole che racchiudono un legame che il tempo non ha spezzato. Per chi l’ha conosciuta, Genny continua a vivere nei ricordi, nelle corse condivise, nei sorrisi e nell’affetto di una città che non l’ha mai dimenticata. Negli anni sono stati numerosi gli omaggi dedicati alla sua memoria, testimonianza dell’impronta che ha lasciato nella comunità sipontina.

Buon compleanno, Genny. Il tuo ricordo continua a correre, forte e luminoso, nel cuore di chi ti ha amato.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi." — Confucio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO