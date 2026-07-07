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MANFREDONIA BARLETTA L’associazione ‘Pesca Senza Barriere’ di Manfredonia porta l’inclusione sul mare di Barletta

Il pontile Ammiraglio Fucci di Barletta ha ospitato una giornata all'insegna dell'inclusione e dell'accessibilità con l'evento "Pesca Senza Barriere"

L'associazione 'Pesca Senza Barriere' di Manfredonia porta l'inclusione sul mare di Barletta

L'associazione 'Pesca Senza Barriere' di Manfredonia porta l'inclusione sul mare di Barletta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Luglio 2026
Barletta // BAT //

Il pontile Ammiraglio Fucci di Barletta ha ospitato una giornata all’insegna dell’inclusione e dell’accessibilità con l’evento “Pesca Senza Barriere”, inserito nel calendario delle attività del progetto STUPOR MUNDI+ – Abbattiamo le Barriere, finanziato attraverso l’Avviso Pubblico C.O.S.T.A. – Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile della Regione Puglia, con il coordinamento di Pugliapromozione.

L’iniziativa, promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Barletta, capofila dell’ATS, ha coinvolto l’Associazione Pesca Senza Barriere, l’ANFFAS di Manfredonia e numerosi cittadini, che hanno potuto vivere un’esperienza di pesca condivisa in un ambiente caratterizzato da socialità, partecipazione e inclusione.

La manifestazione si è svolta grazie anche al supporto della Capitaneria di Porto di Barletta, che ha garantito assistenza e sicurezza durante tutte le fasi dell’evento.

Il mare è diventato così uno spazio aperto a tutti, dimostrando come l’accessibilità possa tradursi in esperienze concrete capaci di unire persone, associazioni e comunità.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Barletta, Giovanni Corvaglia, e alla vicepresidente Sabina Torre, per l’impegno e la professionalità dimostrati nell’organizzazione dell’iniziativa, insieme ai volontari che hanno contribuito alla riuscita della giornata.

Un ruolo importante è stato svolto anche dai facilitatori di rete del progetto, Raffaele Rizzi, presidente dell’Associazione Barletta Ricettiva, e Angelo Raffaele Damato, presidente dell’Associazione Vivere a 360°, impegnati nel consolidamento della collaborazione tra istituzioni, associazioni e operatori del territorio.

Il progetto coinvolge una rete composta da enti pubblici e realtà associative, con la partecipazione dei Comuni partner di Barletta, Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, impegnati nella costruzione di un modello condiviso di turismo accessibile.

La giornata ha visto protagonista anche l’Associazione Pesca Senza Barriere di Manfredonia, ringraziata per la disponibilità e l’entusiasmo con cui ha accompagnato i partecipanti in questa esperienza.

STUPOR MUNDI+ – Abbattiamo le Barriere prosegue così il proprio percorso per promuovere un territorio sempre più inclusivo, creando nuove opportunità di partecipazione e rafforzando una rete capace di mettere al centro le persone.

Un percorso che punta a dimostrare come l’inclusione non sia soltanto un principio da affermare, ma un impegno quotidiano fatto di collaborazione, opportunità e abbattimento delle barriere.

Lo riporta barlettaviva.it.

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