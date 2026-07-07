L'associazione 'Pesca Senza Barriere' di Manfredonia porta l'inclusione sul mare di Barletta

Il pontile Ammiraglio Fucci di Barletta ha ospitato una giornata all’insegna dell’inclusione e dell’accessibilità con l’evento “Pesca Senza Barriere”, inserito nel calendario delle attività del progetto STUPOR MUNDI+ – Abbattiamo le Barriere, finanziato attraverso l’Avviso Pubblico C.O.S.T.A. – Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile della Regione Puglia, con il coordinamento di Pugliapromozione.

L’iniziativa, promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Barletta, capofila dell’ATS, ha coinvolto l’Associazione Pesca Senza Barriere, l’ANFFAS di Manfredonia e numerosi cittadini, che hanno potuto vivere un’esperienza di pesca condivisa in un ambiente caratterizzato da socialità, partecipazione e inclusione.

La manifestazione si è svolta grazie anche al supporto della Capitaneria di Porto di Barletta, che ha garantito assistenza e sicurezza durante tutte le fasi dell’evento.

Il mare è diventato così uno spazio aperto a tutti, dimostrando come l’accessibilità possa tradursi in esperienze concrete capaci di unire persone, associazioni e comunità.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Barletta, Giovanni Corvaglia, e alla vicepresidente Sabina Torre, per l’impegno e la professionalità dimostrati nell’organizzazione dell’iniziativa, insieme ai volontari che hanno contribuito alla riuscita della giornata.

Un ruolo importante è stato svolto anche dai facilitatori di rete del progetto, Raffaele Rizzi, presidente dell’Associazione Barletta Ricettiva, e Angelo Raffaele Damato, presidente dell’Associazione Vivere a 360°, impegnati nel consolidamento della collaborazione tra istituzioni, associazioni e operatori del territorio.

Il progetto coinvolge una rete composta da enti pubblici e realtà associative, con la partecipazione dei Comuni partner di Barletta, Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, impegnati nella costruzione di un modello condiviso di turismo accessibile.

La giornata ha visto protagonista anche l’Associazione Pesca Senza Barriere di Manfredonia, ringraziata per la disponibilità e l’entusiasmo con cui ha accompagnato i partecipanti in questa esperienza.

STUPOR MUNDI+ – Abbattiamo le Barriere prosegue così il proprio percorso per promuovere un territorio sempre più inclusivo, creando nuove opportunità di partecipazione e rafforzando una rete capace di mettere al centro le persone.

Un percorso che punta a dimostrare come l’inclusione non sia soltanto un principio da affermare, ma un impegno quotidiano fatto di collaborazione, opportunità e abbattimento delle barriere.

Lo riporta barlettaviva.it.