Premio Argos Hippium, Pio e Amedeo protagonisti della 33ª edizione

Pio e Amedeo tornano sul palco del Premio Argos Hippium. I due artisti foggiani saranno gli ospiti d’onore della 33ª edizione della manifestazione, in programma il 31 luglio alle ore 20.30 nel Parco Archeologico di Siponto, dove riceveranno il Premio speciale per i 25 anni di carriera.

Per il duo comico si tratta di un ritorno dal forte valore simbolico: Pio e Amedeo erano già stati premiati dall’Argos Hippium nel 2013 e oggi tornano nella loro terra d’origine per celebrare un percorso che li ha portati ai vertici dello spettacolo italiano, mantenendo sempre vivo il rapporto con la Capitanata.

L’edizione 2026 sarà dedicata alle eccellenze nate in provincia di Foggia e affermatesi in Italia e nel mondo, attraverso storie che spaziano dalla musica alla ricerca, dall’impresa all’innovazione, fino all’impegno sociale e alla sostenibilità.

La serata si aprirà con il Premio speciale alla memoria di Gianpier Clima, videomaker foggiano scomparso prematuramente, ricordato per la capacità di raccontare il Gargano e il territorio attraverso immagini capaci di valorizzarne bellezza e identità.

Tra i protagonisti della musica ci saranno Mecna, tra i nomi più apprezzati della scena urban italiana e reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2026, e Osvaldo Supino, cantautore originario di Torremaggiore con una carriera internazionale che lo ha portato a importanti riconoscimenti anche all’estero.

Il Premio guarderà anche al mondo della formazione e dell’innovazione con Alfonso Filippone, docente e ricercatore foggiano già riconosciuto come Miglior Insegnante Italiano e finalista al Global Teacher Prize 2026, e Alfonso Balsamo, Adviser Education di Confindustria ed esperto di alta formazione STEM, impegnato nel collegamento tra scuola, università e mondo produttivo.

Spazio inoltre alla valorizzazione della leadership femminile con i riconoscimenti a Francesca Delle Vergini, responsabile della Social Sustainability Governance del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, e a Cristina Faienza, originaria di Torremaggiore e alla guida del brand Alpine per l’Italia e l’area Adriatica.

Tra le realtà premiate anche l’Oasi Laguna del Re, esempio di recupero ambientale alle porte del Gargano, e GEST di San Marco in Lamis, azienda che ha riportato in Capitanata la coltivazione del cotone attraverso una filiera tessile etica e interamente italiana.

A condurre la serata sarà nuovamente Valentina Bisti, giornalista del TG1, che accompagnerà il pubblico nel racconto delle storie e dei percorsi dei premiati.

«Trentatré edizioni non rappresentano un traguardo, ma la conferma che questa terra custodisce un patrimonio straordinario di persone, idee e storie che meritano di essere raccontate», dichiara Lino Campagna, ideatore e organizzatore del Premio.

«L’Argos Hippium nasce per dare voce a chi, attraverso il proprio lavoro, l’arte, la ricerca, l’impresa o l’impegno civile, contribuisce ogni giorno a costruire un’immagine autentica della Capitanata. Riunire queste eccellenze significa mostrare una terra che sa riconoscere il merito, custodire le proprie radici e guardare al futuro con fiducia», aggiunge Campagna.

La 33ª edizione del Premio Argos Hippium si conferma così un appuntamento dedicato alla valorizzazione del talento e delle storie di chi, partendo dalla Capitanata, ha saputo distinguersi nel panorama nazionale e internazionale.