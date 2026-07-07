Presentata la nuova giunta comunale di Trani: nove assessori, cinque uomini e quattro donne

È stata ufficialmente presentata la nuova giunta comunale di Trani, guidata dal sindaco Marco Galiano, eletto al ballottaggio dello scorso 8 giugno. L’esecutivo è composto da nove assessori, cinque uomini e quattro donne, ai quali sono state affidate deleghe organizzate attorno a temi che rappresentano gli obiettivi strategici dell’amministrazione.

La presentazione si è svolta nel parco di Villa Bini, luogo scelto simbolicamente dall’amministrazione. Il primo cittadino ha deciso di mantenere per sé le deleghe a Urbanistica, Culture e Politiche sociali d’ambito.

Nel corso dell’incontro, Galiano ha spiegato il significato della scelta della location e della nuova squadra di governo: “Siamo in un cantiere perché tocca lavorare”. Ha poi aggiunto: “È un luogo rappresentativo della città, saremo qui come in tutti i luoghi di Trani in cui è imprescindibile la nostra presenza. Oggi abbiamo fatto solo il primo passo, adesso tocca camminare”.

Il sindaco ha inoltre evidenziato la composizione dell’esecutivo, sottolineando che “È una giunta costruita su competenze politiche e tecniche”.

Tommaso Laurora ricoprirà il ruolo di vicesindaco e guiderà l’assessorato “Slancio – La città delle energie”, con deleghe a sport, impianti sportivi, tempo libero e aggregazione.

Cosimo Damiano Di Lernia sarà alla guida dell’assessorato “Tutela – La città che protegge”, occupandosi di polizia locale, sicurezza urbana, protezione civile, educazione alla legalità, rapporti istituzionali, politiche giovanili, cittadinanza attiva, salute territoriale e rigenerazione urbana.

A Donata Di Meo è stato affidato l’assessorato “Comunità – La città che educa e partecipa”, con competenze su pubblica istruzione, edilizia scolastica, associazionismo, alta formazione, consulte, partecipazione, contenzioso e politiche abitative.

Irene Cornacchia guiderà l’assessorato “Futuro – La città sostenibile”, che comprende benessere del cittadino, transizione ecologica ed energetica, decoro urbano, randagismo e benessere animale, igiene, ambiente e gestione dei rifiuti.

Giuseppina Tota sarà assessora alla “Cura – La città che non lascia indietro nessuno”, con deleghe a welfare, fragilità, inclusione, osservatorio per le barriere architettoniche, famiglia, pari opportunità, intercultura e dialogo interreligioso.

A Paola Covelli è stato assegnato l’assessorato “Risorse – La città che programma e investe”, competente in materia di bilancio, tributi, valorizzazione del patrimonio, programmazione economica, fondi europei e internazionalizzazione.

Nicola Di Pinto guiderà l’assessorato “Territorio – La città che si rigenera”, con deleghe a lavori pubblici, cantieri, manutenzioni, polo teatrale e congressuale, mobilità, viabilità, trasporti e verde pubblico.

Carlo Laurora sarà assessore all’“Innovazione – La città semplice e trasparente”, seguendo personale, organizzazione, transizione digitale, open data, semplificazione amministrativa, trasparenza, sviluppo delle attività produttive, rapporti con le società partecipate e servizi cimiteriali.

Completa la squadra Alessandro Capone, assessore allo “Sviluppo – La città che crea opportunità”, con deleghe a commercio, demanio, porto, pesca, agricoltura, artigianato, turismo, marketing territoriale, mercati, pubblici esercizi, mare, blue economy e centro storico.

Lo riporta ansa.it.