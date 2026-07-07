Provinciali Benevento. Il prezzo dell'antimastellismo: quando il PD sceglie la destra

Lo avevamo scritto settimane fa, quando in molti sorridevano con sufficienza. Dicevano che era fantapolitica, che erano suggestioni, che nessuno avrebbe mai immaginato un’intesa sotterranea tra mondi che, almeno davanti agli elettori, continuano a dichiararsi incompatibili.

Oggi, però, il sipario è caduto.

Quello che sembrava un retroscena è diventato un fatto politico. L’accordo nascosto tra Forza Italia e il Partito Democratico si è trasformato, strada facendo, nell’intesa tra il centrodestra che sostiene Claudio Cataudo e quella parte del PD che considera ormai Clemente Mastella il nemico da abbattere, a qualsiasi costo.

A qualsiasi costo. Anche quello della coerenza.

Perché la domanda è semplice: si diventa antimastelliani per convinzione politica o soltanto perché l’ascesa degli uomini di Mastella continua a disturbare equilibri e carriere? Si rompe davvero con un passato che, piaccia o no, ha prodotto consenso, amministrazione e persino fortuna politica per tanti protagonisti del territorio? Oppure si rinnega quel passato solo perché oggi non conviene più ammetterne i benefici?

Che piaccia oppure no, Clemente Mastella resta il politico che più di ogni altro ha dato peso istituzionale al Sannio nei palazzi romani.

E, piaccia oppure no, è riuscito ancora una volta a costruire una maggioranza che ha già eletto gran parte dei consiglieri provinciali. La partita si gioca adesso sul presidente.

Ed è proprio qui che il Partito Democratico rischia di consumare la sua più clamorosa contraddizione.

Alle dodici in punto di ieri, si è chiuso il termine per la presentazione delle candidature alla presidenza della Provincia. L’ultima ora è stata un’attesa infinita. Tutti aspettavano il PD. Tutti aspettavano un candidato, una bandiera, un gesto di autonomia. Non è arrivato nulla.

Il nulla è diventato una scelta politica.

Fuori dalla competizione sono rimasti il Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Avanti-PSI. Gli stessi che ogni giorno, nel Consiglio comunale di Benevento, accusano Mastella di rappresentare tutto ciò che combattono.

La logica avrebbe suggerito una posizione identitaria: scheda bianca, voto nullo, nessun sostegno a chi rappresenta il centrodestra. Sarebbe stata una scelta politicamente leggibile. Magari discutibile, ma almeno coerente. Invece no.

Le indiscrezioni parlano di altro.

Parlano di voti che potrebbero confluire su Claudio Cataudo. Parlano di un asse che vedrebbe protagonista Umberto Del Basso De Caro, pronto a orientare il proprio peso politico verso il candidato sostenuto dalla Lega, da Fratelli d’Italia e da Forza Italia pur di fermare Nino Lombardi e, soprattutto, infliggere un colpo a Mastella.

È qui che la politica smette di essere strategia e diventa trasformismo.

Per anni hanno raccontato che la destra era un pericolo per la democrazia. Hanno costruito campagne elettorali sull’antifascismo, sulla diversità morale, sulla distanza culturale dal centrodestra. Oggi, però, quella distanza sembra improvvisamente accorciarsi.

Per battere Mastella si può fare.

Per eliminare l’avversario politico si può votare perfino il candidato della Lega. L’etica? Rimandata alla prossima conferenza stampa. La morale? Buona per i comunicati e per i post sui social. La coerenza? Un dettaglio sacrificabile.

È curioso osservare come l’antimastellismo sia diventato una sorta di religione civile capace di cancellare ogni incompatibilità politica. Si può essere progressisti la mattina e contribuire all’elezione del candidato del centrodestra il pomeriggio. Si può denunciare gli inciuci quando li fanno gli altri e chiamarli “responsabilità” quando servono ai propri obiettivi.

Naturalmente nessuno lo dirà apertamente. Perché il voto ponderato consente anche qualche gioco di prestigio. Ma a Benevento tutti conoscono il peso dei consiglieri comunali, tutti sanno leggere i numeri e tutti sapranno capire da dove arriveranno i voti.

E allora la domanda finale diventa inevitabile. Chi sta davvero tradendo la propria storia politica?

Mastella, che continua a fare alleanze alla luce del sole per governare, oppure chi predica ogni giorno una superiorità morale e poi, nel momento decisivo, è disposto a consegnare la Provincia al centrodestra pur di abbattere un avversario? La politica è fatta di scelte. E ogni scelta presenta un conto.

Il conto, questa volta, rischia di arrivare molto prima delle prossime elezioni comunali.

Perché gli elettori dimenticano tante cose. Ma raramente dimenticano l’ipocrisia.

A cura di Maurizio Varriano.